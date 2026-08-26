Wildberries запустил свой мессенджер

Wildberries запустил свой мессенджерОн будет называться WB Chat
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat, сообщили «Ведомостям» в РВБ.
Изначально WB Chat тестировался внутри компании, а теперь доступен покупателям в режиме бета-теста. Для доступа необходимо зарегистрироваться через WB ID.
«У мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем – для коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries», – добавили в пресс-службе.
О создании собственного мессенджера говорила глава маркетплейса Татьяна Ким в начале июня. Она уточняла, что проект был запущен как решение внутренних проблем компании для общения команды. У разработчиков были большие планы на мессенджер. В WB его собирались доработать и вывести сначала на российский рынок, а потом и на зарубежные.
До этого, в марте этого года, Wildberries также запустил собственную соцсеть с короткими вертикальными видео Wibes.