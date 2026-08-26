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Wildberries запустил свой мессенджер

Он будет называться WB Chat
Максим Цуланов

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat, сообщили «Ведомостям» в РВБ.

Изначально WB Chat тестировался внутри компании, а теперь доступен покупателям в режиме бета-теста. Для доступа необходимо зарегистрироваться через WB ID.

«У мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем – для коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries», – добавили в пресс-службе.

О создании собственного мессенджера говорила глава маркетплейса Татьяна Ким в начале июня. Она уточняла, что проект был запущен как решение внутренних проблем компании для общения команды. У разработчиков были большие планы на мессенджер. В WB его собирались доработать и вывести сначала на российский рынок, а потом и на зарубежные.

До этого, в марте этого года, Wildberries также запустил собственную соцсеть с короткими вертикальными видео Wibes.

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