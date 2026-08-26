Wildberries запустил свой мессенджер

О создании собственного мессенджера говорила глава маркетплейса Татьяна Ким в начале июня. Она уточняла, что проект был запущен как решение внутренних проблем компании для общения команды. У разработчиков были большие планы на мессенджер. В WB его собирались доработать и вывести сначала на российский рынок, а потом и на зарубежные.