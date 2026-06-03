Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,842+0,47%BSPBP49+0,2%KUZB0,029-3,67%IMOEX2 613,88-0,25%RTSI1 134,83-0,25%RGBI119,12+0,3%RGBITR785,07+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries в тестовом режиме запустил собственный мессенджер

Ведомости

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Он уже запущен в тестовом режиме среди сотрудников для корпоративных целей, рассказала глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она рассказала, что проект был запущен как решение внутренних проблем компании для общения команды. У разработчиков, по ее словам, большие планы – они хотят доработать продукт и вывести его сначала на российский рынок, а потом и на зарубежные.

Ким отметила, что компания начала думать о создании собственного мессенджера после объединения. Она сказала, что рынок в этом направлении «сильно красный», а потому нужно придумать что-то новое и необычное, чтобы зайти в эту сферу.

В марте Wildberries запустил собственную соцсеть с короткими вертикальными видео Wibes. Сообщалось, что за первую неделю в новом сервисе зарегистрировались более 150 000 пользователей. По информации Sostav.ru, за первый месяц тестирования число уникальных пользователей достигло 3,7 млн человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её