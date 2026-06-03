Wildberries в тестовом режиме запустил собственный мессенджер
Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Он уже запущен в тестовом режиме среди сотрудников для корпоративных целей, рассказала глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она рассказала, что проект был запущен как решение внутренних проблем компании для общения команды. У разработчиков, по ее словам, большие планы – они хотят доработать продукт и вывести его сначала на российский рынок, а потом и на зарубежные.
Ким отметила, что компания начала думать о создании собственного мессенджера после объединения. Она сказала, что рынок в этом направлении «сильно красный», а потому нужно придумать что-то новое и необычное, чтобы зайти в эту сферу.
В марте Wildberries запустил собственную соцсеть с короткими вертикальными видео Wibes. Сообщалось, что за первую неделю в новом сервисе зарегистрировались более 150 000 пользователей. По информации Sostav.ru, за первый месяц тестирования число уникальных пользователей достигло 3,7 млн человек.