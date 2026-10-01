Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
Первый рейс «Аэрофлота» после возобновления полетов по маршруту Москва – Абу-Даби совершил посадку в аэропорту столицы ОАЭ. Об этом сообщили в Telegram-канале авиакомпании.
Рейс SU530 вылетел из аэропорта «Шереметьево» с практически полной коммерческой загрузкой, отметили в «Аэрофлоте».
Регулярные рейсы в ОАЭ были приостановлены в марте после начала военных действий США и Израиля против Ирана и закрытия воздушного пространства в регионе.
8 сентября авиакомпания Air Tanzania восстановила полеты из московского аэропорта «Внуково» спустя несколько дней после объявления о приостановке сообщения. Они были приостановлены 4 сентября. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), ситуация неоднозначна, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.