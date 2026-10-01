Аэрофлот возобновил регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби

8 сентября авиакомпания Air Tanzania восстановила полеты из московского аэропорта «Внуково» спустя несколько дней после объявления о приостановке сообщения. Они были приостановлены 4 сентября. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), ситуация неоднозначна, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.