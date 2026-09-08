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Air Tanzania возобновила рейсы в Москву

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпания Air Tanzania восстановила полеты из московского аэропорта «Внуково» спустя несколько дней после объявления о приостановке сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта.

Первый после перерыва рейс африканского перевозчика отправился из «Внуково». Air Tanzania продолжает выполнять до трех регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

За два летних месяца работы на российском направлении авиакомпания выполнила 50 рейсов в Москву и из Москвы. Средняя загрузка воздушных судов Air Tanzania в августе составила 89%, что стало одним из показателей востребованности маршрута.

Air Tanzania начала выполнять полеты из аэропорта «Внуково» 2 июля. Для перевозок на данном направлении авиакомпания использует широкофюзеляжные самолеты Boeing 787-800.

Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), ситуация неоднозначна, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г. Затем авиакомпания сообщила, что возобновит рейсы в Россию с 7 сентября. Перевозчик открыл продажу билетов на рейсы TC423 и TC422.

7 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на одну из туроператорских компаний сообщила, что Air Tanzania не будет выполнять дополнительный рейс для вывоза российских туристов с Занзибара. Часть пассажиров, не улетевших в Россию 4 сентября, перевезли регулярным рейсом TC422 7 сентября. Он должен был вылететь в 22:10 по местному времени и прибыть во «Внуково» 8 сентября в 08:40 мск. Остальным туристам продлили проживание до следующего вылета, назначенного на 9 сентября. Пассажирам, чей вылет из Москвы 4 сентября не состоялся, предлагают купить билет с пересадкой, перенести поездку или выбрать другое направление.

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