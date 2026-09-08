Air Tanzania возобновила рейсы в Москву

7 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на одну из туроператорских компаний сообщила, что Air Tanzania не будет выполнять дополнительный рейс для вывоза российских туристов с Занзибара. Часть пассажиров, не улетевших в Россию 4 сентября, перевезли регулярным рейсом TC422 7 сентября. Он должен был вылететь в 22:10 по местному времени и прибыть во «Внуково» 8 сентября в 08:40 мск. Остальным туристам продлили проживание до следующего вылета, назначенного на 9 сентября. Пассажирам, чей вылет из Москвы 4 сентября не состоялся, предлагают купить билет с пересадкой, перенести поездку или выбрать другое направление.