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Air Tanzania отменила дополнительный рейс для вывоза туристов с Занзибара

Сергей Пахомов
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

Авиакомпания Air Tanzania не будет выполнять дополнительный рейс для вывоза российских туристов с Занзибара. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на одну из туроператорских компаний.

Часть пассажиров, не улетевших в Россию 4 сентября, перевезут регулярным рейсом TC422 7 сентября. Он должен вылететь в 22:10 по местному времени и прибыть во «Внуково» 8 сентября в 08:40 мск. Остальным туристам продлили проживание до следующего вылета, назначенного на 9 сентября.

Пассажирам, чей вылет из Москвы 4 сентября не состоялся, предлагают купить билет с пересадкой, перенести поездку или выбрать другое направление. При самостоятельной покупке билета туроператор сохранит наземную часть тура и сделает вычет за несостоявшийся перелет.

 Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), ситуацию неоднозначна, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.

Затем в тот же день авиакомпания сообщила, что возобновит рейсы в Россию с 7 сентября. Перевозчик открыл продажу билетов на рейсы TC423 и TC422. 

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