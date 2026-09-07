Air Tanzania отменила дополнительный рейс для вывоза туристов с Занзибара

Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), ситуацию неоднозначна, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.