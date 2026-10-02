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Количество заведений общепита в России за год снизилось на 7,8%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общее число заведений общепита в России за год снизилось на 7,8% до 223 800 объектов. Их количество упало впервые с 2022 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Infoline.

Заведения закрываются даже чаще, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 г. количество объектов общепита в России сократилось на 4,8%. В 2021 г. снижение оценивалось в 2,6%.

Больше всего закрылось пекарен (-13% за год), заведений фастфуда (-11,8%) и кофеен (-10,2%). Меньше закрылось ресторанов и заведений типа fast casual (-2,7%).

Такую тенденцию объясняют рост фискальной нагрузки на бизнес, сокращение потребительского спроса, а также растущая конкуренция со стороны продуктовой розницы.

28 августа о закрытии заведений общепита писали «Ведомости. Аналитика» со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС. Эксперты рассказали, что количество заведений общественного питания в российских городах-миллионниках за последние 12 месяцев сократилось на 1% и на начало августа 2026 г. составило 97 089 точек.

При этом ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Наиболее существенно число кафе сократилось в Новосибирске – на 14,8% до 531 точки. Наибольший рост 2ГИС зафиксировал в Челябинске, где число таких заведений выросло на 3,1% до 337. Число ресторанов наиболее заметно снизилось в Перми – на 11,8% до 112 точек, тогда как в Омске их количество выросло на 6,2% до 103.

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