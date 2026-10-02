Количество заведений общепита в России за год снизилось на 7,8%

При этом ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Наиболее существенно число кафе сократилось в Новосибирске – на 14,8% до 531 точки. Наибольший рост 2ГИС зафиксировал в Челябинске, где число таких заведений выросло на 3,1% до 337. Число ресторанов наиболее заметно снизилось в Перми – на 11,8% до 112 точек, тогда как в Омске их количество выросло на 6,2% до 103.