Суд признал «Ситилинк» общеизвестным товарным знаком

Суд также признал недействительным решение Роспатента, которым ведомство отказало компании в удовлетворении заявления. По данным РАПСИ, компания использует обозначение с 2008 г., когда начал работать ее интернет-магазин. В декабре того же года в Москве открылся первый розничный магазин. В качестве подтверждения известности бренда «Ситилинк» представил данные о рекламных расходах.