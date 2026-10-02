Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MISB52,8+5,18%CNY Бирж.12,473+0,48%IMOEX2 267,13-0,56%RTSI857,93-0,56%RGBI111,23-0,03%RGBITR763,55+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд признал «Ситилинк» общеизвестным товарным знаком

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Суд по интеллектуальным правам признал обозначение «Ситилинк» общеизвестным товарным знаком в России. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд также признал недействительным решение Роспатента, которым ведомство отказало компании в удовлетворении заявления. По данным РАПСИ, компания использует обозначение с 2008 г., когда начал работать ее интернет-магазин. В декабре того же года в Москве открылся первый розничный магазин. В качестве подтверждения известности бренда «Ситилинк» представил данные о рекламных расходах.

«Ситилинк» также представил результаты опроса ВЦИОМ. 95% участников заявили, что знакомы с обозначением, а 84% считают, что оно используется одной компанией. Роспатент не признал результаты достаточным доказательством общеизвестности знака. После этого компания оспорила решение ведомства в суде.

«Ситилинк» – российская торговая сеть, которая специализируется на продаже цифровой и бытовой техники. Компания работает на рынке с 2008 г.

2 марта Роспатент суд отказал компании в признании обозначения общеизвестным товарным знаком.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте