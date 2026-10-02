Суд признал «Ситилинк» общеизвестным товарным знаком
Суд по интеллектуальным правам признал обозначение «Ситилинк» общеизвестным товарным знаком в России. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Суд также признал недействительным решение Роспатента, которым ведомство отказало компании в удовлетворении заявления. По данным РАПСИ, компания использует обозначение с 2008 г., когда начал работать ее интернет-магазин. В декабре того же года в Москве открылся первый розничный магазин. В качестве подтверждения известности бренда «Ситилинк» представил данные о рекламных расходах.
«Ситилинк» также представил результаты опроса ВЦИОМ. 95% участников заявили, что знакомы с обозначением, а 84% считают, что оно используется одной компанией. Роспатент не признал результаты достаточным доказательством общеизвестности знака. После этого компания оспорила решение ведомства в суде.
«Ситилинк» – российская торговая сеть, которая специализируется на продаже цифровой и бытовой техники. Компания работает на рынке с 2008 г.
2 марта Роспатент суд отказал компании в признании обозначения общеизвестным товарным знаком.