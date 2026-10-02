Мозамбик рассчитывает на усиление контактов с «Газпромом» и «Новатэком»
Мозамбик нуждается в специалистах по разработке газа из «Газпрома» и «Новатэка». Республика надеется на усиление контактов в этой сфере. Об этом заявил «Интерфаксу» чрезвычайный и полномочный посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха в кулуарах форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».
Российские специалисты также нужны для наращивания производства и экспорта СПГ и подготовки местных специалистов. Посол рассказал, что российские нефтегазовые компании сами заинтересованы проектам бассейна Ровума.
«Россия – это один из наших стратегических партнеров. Есть западные компании, но Россия получит особое отношение», – добавил он.
Представитель Мозамбика заявил, что понимает, насколько сложная нефтегазовая индустрия. Поэтому страна ищет помощников, которые помогут эффективно использовать свои ресурсы.
22 июля 2025 г. министр иностранных дел Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш после встречи с главой МИД РФ рассказала, что попросила о поддержке крупных российских компаний, которые занимаются добычей нефти и газа и хотели бы выйти на мозамбикский рынок.