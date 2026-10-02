Мозамбик рассчитывает на усиление контактов с «Газпромом» и «Новатэком»

Мозамбик нуждается в специалистах по разработке газа из «Газпрома» и «Новатэка». Республика надеется на усиление контактов в этой сфере. Об этом заявил «Интерфаксу» чрезвычайный и полномочный посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха в кулуарах форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».