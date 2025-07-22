Мозамбик пригласил российские компании добывать газ на своей территории
Мозамбик заинтересован в привлечении российских компаний к добыче природного газа на своей территории, заявила министр иностранных дел республики Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
«Мы попросили господина министра Лаврова поддержать крупные компании из России, которые занимаются добычей нефти и газа и хотели бы выйти на мозамбикский рынок», – уточнила Лукаш.
Кроме того, она рассказала о других странах, заинтересованных в разработке крупных месторождений на севере Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду. По ее словам, это компании из США, Италии, Франции и Южной Кореи, однако в рамках этой ситуации возникают сложности из-за «террористической угрозы», от которой страдает регион.
«Тем не менее, благодаря поддержке наших друзей из Руанды и Танзании ситуация там нормализуется. В этой сфере нам очень помогает и Россия, готовя наших специалистов в области безопасности», – отметила глава иностранного МИД.
Лавров на конференции также подчеркнул, что Россия совершенствует эффективность механизмов расчета с африканскими и другими торговыми партнерами. По его словам, страна пользуется теми механизмами, которые не будут зависеть от желания западных государств контролировать рынки с помощью экономических санкций.