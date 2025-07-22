Мозамбик пригласил российские компании добывать газ на своей территории

Кроме того, она рассказала о других странах, заинтересованных в разработке крупных месторождений на севере Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду. По ее словам, это компании из США, Италии, Франции и Южной Кореи, однако в рамках этой ситуации возникают сложности из-за «террористической угрозы», от которой страдает регион.