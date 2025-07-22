Ведомости&

По его словам, Россия пользуется теми механизмами, которые не будут зависеть от желания западных стран контролировать рынки с помощью экономических санкций. Лавров также заявил, что у них «не получится» это сделать, т.к. мир сейчас движется «в направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН».