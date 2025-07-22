Ведомости&

Лавров рассказал о совершенствовании механизмов расчета РФ с партнерами
Россия совершенствует эффективность механизмов расчета с африканскими и другими торговыми партнерами, несмотря на западные санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Республики Мозамбик Марией Лукаш, передает «РИА Новости».
«Механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только», – подчеркнул глава российского МИД.
По его словам, Россия пользуется теми механизмами, которые не будут зависеть от желания западных стран контролировать рынки с помощью экономических санкций. Лавров также заявил, что у них «не получится» это сделать, т.к. мир сейчас движется «в направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН».
В мае президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Тогда он отметил, что Россия неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 гг. саммиты «Россия – Африка», которые помогли определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах.