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Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил, что 2025 г. ознаменован юбилейными датами. В частности, 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. По его словам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX в., которые обеспечили возможность свободного и мирного развития для всего человечества.

За прошедшие десятилетия независимые страны Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества и достигли успехов в экономической и социальной сферах, указал президент РФ. Многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза и нескольких субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте.

Путин отметил, что Россия неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 гг. саммиты Россия – Африка, которые помогли определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах. Кроме того, хорошую отдачу дает министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Проведение очередной такой встречи ожидается до конца текущего года в одной из африканских стран.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка», – заключил российский глава.

В октябре 2019 г. в Сочи состоялся первый экономический форум в формате Россия – Африка, в котором приняли участие представители всех 54 стран африканского континента. По итогам форума была подписана декларация, зафиксировавшая общее понимание лидерами сторон многих ключевых международных проблем и путей их решения. Тогда же в Сочи были учреждены формат диалога «Россия – Африка» и секретариат форума партнерства.

Второй саммит прошел в Санкт-Петербурге летом 2023 г. На нем был принят план действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 гг. из 181 пункта. Следующий саммит намечен на 2026 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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