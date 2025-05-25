Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки
Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин напомнил, что 2025 г. ознаменован юбилейными датами. В частности, 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. По его словам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX в., которые обеспечили возможность свободного и мирного развития для всего человечества.
За прошедшие десятилетия независимые страны Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества и достигли успехов в экономической и социальной сферах, указал президент РФ. Многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза и нескольких субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте.
Путин отметил, что Россия неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 гг. саммиты Россия – Африка, которые помогли определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах. Кроме того, хорошую отдачу дает министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Проведение очередной такой встречи ожидается до конца текущего года в одной из африканских стран.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка», – заключил российский глава.
В октябре 2019 г. в Сочи состоялся первый экономический форум в формате Россия – Африка, в котором приняли участие представители всех 54 стран африканского континента. По итогам форума была подписана декларация, зафиксировавшая общее понимание лидерами сторон многих ключевых международных проблем и путей их решения. Тогда же в Сочи были учреждены формат диалога «Россия – Африка» и секретариат форума партнерства.
Второй саммит прошел в Санкт-Петербурге летом 2023 г. На нем был принят план действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 гг. из 181 пункта. Следующий саммит намечен на 2026 г.