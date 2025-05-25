Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Путин отметил, что Россия неизменно выступает за расширение дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 гг. саммиты Россия – Африка, которые помогли определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах. Кроме того, хорошую отдачу дает министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. Проведение очередной такой встречи ожидается до конца текущего года в одной из африканских стран.