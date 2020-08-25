Часть сотрудников «Яндекса» покинули Минск после обысков

Часть сотрудников «Яндекса» покинули Минск после обысковВ середине августа в двух офисах компании прошли обыски
Сам офис, как и другие офисы Яндекса, уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники Яндекса работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города
Все сотрудники «Яндекса» в Минске, в офисах которого ранее были проведены обыски, работают удаленно, часть из них покинули город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в компании, сообщило, что «Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников минского офиса, а те, кто отказался уезжать из страны, были вывезены из Минска в загородные дома.
13 августа в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски. Их проводили сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. Как сообщали в пресс-службе компании «Ведомостям», в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, никого не задержали.