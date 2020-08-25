Часть сотрудников «Яндекса» покинули Минск после обысков

Издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в компании, сообщило, что «Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников минского офиса, а те, кто отказался уезжать из страны, были вывезены из Минска в загородные дома.