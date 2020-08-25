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Часть сотрудников «Яндекса» покинули Минск после обысков

В середине августа в двух офисах компании прошли обыски
Ведомости
Сам офис, как и другие офисы Яндекса, уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники Яндекса работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города
Пресс-служба «Яндекса»

Все сотрудники «Яндекса» в Минске, в офисах которого ранее были проведены обыски, работают удаленно, часть из них покинули город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в компании, сообщило, что «Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников минского офиса, а те, кто отказался уезжать из страны, были вывезены из Минска в загородные дома.

13 августа в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски. Их проводили сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД. Как сообщали в пресс-службе компании «Ведомостям», в ходе обыска никакого оборудования изъято не было, никого не задержали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных