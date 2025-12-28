25 крупнейших в России сделок 2025 года

25 крупнейших в России сделок 2025 годаИх общая стоимость превысила 2,2 трлн рублей
По данным информационного агентства AK&M, за январь – сентябрь 2025 г. в России было совершено 289 крупных сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $26 млрд. Их стоимостной объем снизился на 24% по сравнению с тремя кварталами предыдущего года (323 сделки на $34 млрд). Проект Mergers.ru зафиксировал в 2025 г. 338 сделок на $22 млрд, тогда как за аналогичный период 2024-го их было 541 на $35 млрд. По данным «Infoline‑аналитики», за последние годы почти все активы при выходе иностранных собственников из капитала крупных российских компаний продавались с дисконтом к рыночной стоимости, что было обусловлено сжатыми сроками ухода с рынка и ограниченным кругом внутренних и несанкционных покупателей.
«Ведомости» собрали данные из открытых источников, сопоставили их с представленными оценками и составили список 25 крупнейших сделок 2025 г. В их числе оказались продажа «Росхиму» компании «Газпром нефтехим Салават», покупка структурой Россельхозбанка 50% бизнеса Avito, выход Леонида Федуна из числа акционеров «Лукойла», а Михаила Фридмана и Петра Авена – Альфа-банка. Какими еще сделками запомнился год – в нашей фотогалерее.
Участники (продавец и покупатель): Леонид Федун и «Лукойл».
Когда: начало 2025 г.
Бывший вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщил в ноябре Reuters со ссылкой на источники. По информации издания, сделка произошла еще в начале года.
Доля бизнесмена составляла около 10% и оценивалась в $7 млрд (порядка 600 млрд руб. по курсу на конец марта). Покупателем выступил сам «Лукойл». В августе компания объявила, что аннулирует 76 млн акций – 11% своего капитала, которые приобрела на рынке в 2024–2025 гг.