25 крупнейших в России сделок 2025 года

По данным информационного агентства AK&M, за январь – сентябрь 2025 г. в России было совершено 289 крупных сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $26 млрд. Их стоимостной объем снизился на 24% по сравнению с тремя кварталами предыдущего года (323 сделки на $34 млрд). Проект Mergers.ru зафиксировал в 2025 г. 338 сделок на $22 млрд, тогда как за аналогичный период 2024-го их было 541 на $35 млрд. По данным «Infoline‑аналитики», за последние годы почти все активы при выходе иностранных собственников из капитала крупных российских компаний продавались с дисконтом к рыночной стоимости, что было обусловлено сжатыми сроками ухода с рынка и ограниченным кругом внутренних и несанкционных покупателей.