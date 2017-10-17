Российские углеводороды – это богатство, отказываться от них глупо Анатолий Чубайс – почему Россия не должна полностью переходить на возобновляемую энергетику {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 17.10.17