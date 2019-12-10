Каких руководителей строже наказывают за нарушения
Два одинаково влиятельных руководителя, совершивших одинаковые нарушения и одинаковым образом потом оправдывавшихся, должны получать одинаковые наказания. Но это не всегда так. Например, управляющий фондом Bayou Hedge Fund Group был приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество и обман клиентов на сумму более $400 млн. Однако руководители компании Olympus, также обвинявшиеся в корпоративном мошенничестве на сумму $1,7 млрд, смогли избежать тюремного заключения.
Почему некоторые лидеры несут максимальную ответственность, тогда как другие остаются безнаказанными? По данным нашего исследования, недавно опубликованного в журнале Academy of Management Journal, это связано с тем, каким образом лидеры добились своего статуса.
По сути, есть два главных способа добиться лидерства: либо доминантное поведение, либо престиж и авторитет. Лидеры, ставшие таковыми путем доминирования, настойчиво и убедительно выражают свое мнение и не преминут прибегнуть к принуждению и запугиванию, чтобы повлиять на окружающих. Из-за их активной позиции окружающие считают их вклад в успех группы важным. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, был известен жестким стилем управления и может служить примером доминирующего лидера.
Противоположность этому – лидеры, добившиеся своего положения благодаря авторитету. Они выступают в роли учителей, делящихся знаниями, навыками и опытом с другими членами группы. Поскольку они помогают окружающим учиться и повышать компетентность, такие лидеры тоже способствуют успеху группы. Яркий пример авторитетного лидера – Сатья Наделла, нынешний генеральный директор Microsoft, известный основательным подходом к работе и умением сотрудничать.