Каких руководителей строже наказывают за нарушения

Два одинаково влиятельных руководителя, совершивших одинаковые нарушения и одинаковым образом потом оправдывавшихся, должны получать одинаковые наказания. Но это не всегда так. Например, управляющий фондом Bayou Hedge Fund Group был приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество и обман клиентов на сумму более $400 млн. Однако руководители компании Olympus, также обвинявшиеся в корпоративном мошенничестве на сумму $1,7 млрд, смогли избежать тюремного заключения.