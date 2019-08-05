Почему плохие парни быстрее продвигаются по службе

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Варвара Гранкова

«Не все психопаты сидят в тюрьмах, некоторые из них заседают в советах директоров», – провозгласил Роберт Хейр в своей лекции, названной «Хищники среди нас». Психопатия относится к так называемой темной триаде личностных черт наряду с нарциссизмом и макиавеллизмом. В отличие от психических отклонений и заболеваний эти три черты встречаются часто и не так заметны. Люди с этими особенностями могут абсолютно нормально функционировать в обществе. У них не обязательно есть проблемы на работе или в личной жизни. Исследования выявили определенные карьерные преимущества, которые получают обладатели этих черт.

Психопаты – крайне импульсивные искатели острых ощущений, лишенные эмпатии и чувства вины. Они в среднем менее порядочны и ответственны и более эгоцентричны и жестоки, чем остальные. Макиавеллисты (названные по имени итальянского основателя политической науки Никколо Макиавелли) крайне расчетливы в поисках собственной выгоды и склонны к межличностным манипуляциям, обману, жестокости и импульсивности. Они не имеют крепких моральных устоев и являются приверженцами идеи «цель оправдывает средства». Нарциссы имеют ничем не обоснованное чувство собственного превосходства и завышенную самооценку. Они убеждены в своем особом положении и не уважают других. Многие нарциссы обаятельны и харизматичны. Эту сторону нарциссизма олицетворяют Сильвио Берлускони и Стив Джобс.

В исследовании, посвященном немецким компаниям, выяснилось, что нарциссизм коррелирует с заработной платой, а макиавеллизм – с руководящей должностью и успешным карьерным ростом. Одно поразительное исследование, которое длилось целых 15 лет, обнаружило, что люди, обладавшие психопатическими и нарциссическими характеристиками, со временем оказывались на самом верху корпоративной иерархии и становились наиболее высокооплачиваемыми топ-менеджерами.

Эти данные также подкрепляются другими работами, согласно которым уровень клинической психопатии в советах директоров в три раза превышает среднестатистический среди всего населения. Почему же плохие парни достигают успеха в различных сферах жизни?