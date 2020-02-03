В чем ошибаются начальники, благодаря сотрудников

В большинстве компаний практикуют разные программы поощрения персонала, однако часто они вызывают такую же реакцию, как у этого сотрудника. Подобные инициативы, внедренные чисто для галочки, никак не зависят от достижений сотрудников и потому не дают им важного ощущения, что руководство их ценит. Некоторые организации пытаются делать эти программы более рациональными, вручая награды тем, кто, скажем, создал и возглавил важную новую инициативу или внес существенный вклад в общий результат. И все же этот подход тоже не без изъяна. Награды могут восприниматься как привилегия для немногих избранных и вызывать у большинства работников ощущение, что их обделяют и игнорируют.