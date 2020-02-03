В чем ошибаются начальники, благодаря сотрудников
Обычная история: сотрудник приходит на работу в день десятой годовщины трудоустройства и находит у себя на столе открытку с приклеенной запиской, подписанной начальником: «Сегодня исполнилось 10 лет, как вы работаете в компании». Не найдя в записке ни благодарности, ни поздравления, сотрудник закатывает глаза.
В большинстве компаний практикуют разные программы поощрения персонала, однако часто они вызывают такую же реакцию, как у этого сотрудника. Подобные инициативы, внедренные чисто для галочки, никак не зависят от достижений сотрудников и потому не дают им важного ощущения, что руководство их ценит. Некоторые организации пытаются делать эти программы более рациональными, вручая награды тем, кто, скажем, создал и возглавил важную новую инициативу или внес существенный вклад в общий результат. И все же этот подход тоже не без изъяна. Награды могут восприниматься как привилегия для немногих избранных и вызывать у большинства работников ощущение, что их обделяют и игнорируют.
Было бы очень полезно найти способ донести до широкого круга сотрудников, что руководство их ценит. Как обнаружили исследователи Адам Грант и Франческа Джино, сотрудники, получающие благодарность от начальника, работают более продуктивно. Другой исследователь недавно выяснил: со своими задачами лучше справляются команды, в которых каждый полагает, что коллеги его уважают и ценят.
Однако у многих менеджеров не получается отдавать должное сотрудникам, чтобы они чувствовали, что их таланты и заслуги не остаются незамеченными и недооцененными. Для изучения этой проблемы мы недавно подробно проанализировали практику одной из организаций, чтобы увидеть, как воспринимаются попытки руководства проявить уважение и благодарность. Мы пообщались и с персоналом, и с руководством посредством фокус-групп, анкет и обучающих мероприятий. И обнаружили, что, хотя для начальников проявление признательности к персоналу представляет немалые трудности, сотрудникам эта задача видится довольно простой.
Друг друга не понимают
Мы обнаружили существенное расхождение во мнениях между руководителями и сотрудниками.
1. Между тем, насколько высоко руководство ценило работников, и ощущениями персонала поразительное несоответствие. Руководство ошибочно полагало, что сотрудникам известно, как оно к ним относится. По-видимому, это объясняется иллюзией прозрачности или склонностью людей переоценивать очевидность своих эмоций для других.