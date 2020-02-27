Как кейс-чемпионаты помогают студентам найти работу

Ольга Буданцева, студентка Финансового университета, считает, что решение кейсов помогает восполнить недостаток практических навыков, которые нельзя получить в вузе, и что это важно для карьеры. За два года она с командой решила 10 кейсов из самых разных отраслей: от банков и телекоммуникаций до нефтегаза и металлургии. Задачи никогда не повторялись: студенты занимались повышением операционной эффективности, разработкой собственной онлайновой платформы, повышением клиентской лояльности. Самым сложным ей показался кейс компании «Сибур», где нужно было найти рынок сбыта первичных и вторичных полиолефинов. В команде было два экономиста-международника и два маркетолога – никто из них не понимал, что такое полиолефины и кому их продавать, вспоминает Буданцева. Пришлось обратиться к консультантам. По словам Буданцевой, за два сезона кейс-чемпионатов она многое узнала о разных отраслях, научилась строить финансовые модели, улучшила знания делового английского и научилась работать в команде.