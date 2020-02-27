Как кейс-чемпионаты помогают студентам найти работу
Первокурсник Санкт-Петербургского государственного университета Егор Чуваров в 2016 г. увидел объявление о кейс-чемпионате Changellenge на стенде в университете. Для участия требовалось собрать команду из четырех человек. Среди однокурсников желающих не нашлось, и он договорился с друзьями из других вузов. В том чемпионате друзья не победили. Но с тех пор Чуваров участвовал еще в трех чемпионатах. Больше всего ему запомнились кейс компании «Сибур» по оптимизации сети поставок и сокращению издержек и кейс Райффайзенбанка по созданию концепции взаимодействия с малым и средним бизнесом в регионах.
Кейс-чемпионат – это соревнование, во время которого участники, студенты и выпускники вузов в командах решают бизнес-задачи. Эти задачи составляют партнеры чемпионата – крупные компании. Участникам разрешено обращаться за помощью к экспертам и консультантам. Представители компаний (члены жюри) оценивают результаты решения кейсов.
Популярность таких чемпионатов растет. В чемпионатах, которые организует компания Changellenge, в 2018 г. приняли участие 18 000 человек против 15 000 в 2017 г. В первом туре чемпионата Case-In по решению инженерных кейсов (организатор – «Россия – страна возможностей») приняло участие 5076 молодых людей из 60 регионов России.
Студентам такие чемпионаты полезны тем, что дают представление о реальных потребностях бизнеса, говорит Ирина Абанкина, директор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ). Победители и участники чемпионатов часто получают предложения пройти стажировку, некоторые потом трудоустраиваются, замечает Артем Королев, основатель и сопредседатель оргкомитета Case-In. «Ведомости» разбирались, насколько кейс-чемпионаты действительно повышают шансы студента на хорошее трудоустройство.
Из жизни учебника
«Мы обычно даем реальный кейс, актуальный для компании», – рассказывает Юлия Шундикова, менеджер по развитию бренда работодателя Danone. Например, недавно Danone разработала кейс по специальностям «химия» и «технология», говорит она. Студенты должны были придумать, как запустить производство в России растительного молока из сои, кокоса, фундука и миндаля (из-за сложности технологического процесса Danone такое молоко в России не производит, оно импортируется). По словам Шундиковой, некоторые команды удивили жюри неожиданным подходом к проблеме, дав специалистам Danone пищу для размышлений.
А компания «Алроса» предложила студентам – участникам инженерного чемпионата Case-In найти варианты разработки месторождения, которые позволили бы сократить производственные издержки. Кейсы были составлены по исходным данным, предоставленным «Алросой». Затем специалисты «Алросы» оценивали рациональность предложений, а также их новизну, рассказал директор центра подготовки кадров «Алросы» Сергей Андреевский.
Другие компании специально создают для студентов тестовые бизнес-кейсы. Например, МТС, говорит Мария Голяндрина, вице-президент компании по управлению персоналом, участвует в чемпионатах не для того, чтобы найти решения реальных проблем. Компания придумывает кейсы, при решении которых студенты могли бы проявить творческие способности – без ограничений, накладываемых реальной практической задачей, рассказывает Голяндрина.
Набрать стажеров
Сеть «М.видео–Эльдорадо» ежегодно принимает на оплачиваемую стажировку в центральный офис 10 участников и победителей кейс-чемпионатов, утверждает Алена Друзенко, руководитель департамента подбора и адаптации персонала сети.
Большая часть стажеров Райффайзенбанка прежде участвовала в кейс-чемпионатах, уверяет Максим Политов, менеджер по развитию бренда работодателя и найму выпускников Райффайзенбанка.
Некоторые компании участвуют в кейс-чемпионатах, чтобы привлечь стажеров. Например, PepsiCo стала участником кейс-чемпионата Changellenge в 2018 г., чтобы продвинуть акселератор молодежных проектов PepsiCo BreakOut и анонсировать программы стажировок PepsiCo Go, рассказывает Надежда Рогулева, менеджер по развитию бренда работодателя PepsiCo. Все финалисты и полуфиналисты кейс-чемпионата, говорит она, могут сразу попасть на второй отборочный этап программы PepsiCo Go.
Сам факт участия в чемпионатах свидетельствует об активной жизненной позиции и карьерных амбициях, утверждают работодатели. А Дмитрий Костюков, старший преподаватель кафедры автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения Инженерного института Северо-Кавказского федерального университета, говорит, что на кейс-чемпионатах студенты раскрываются иначе, чем в учебе: они оказываются в нестандартных ситуациях и должны проявлять лидерские качества и грамотно распределять время.
Что делают вузы
Ольга Буданцева, студентка Финансового университета, считает, что решение кейсов помогает восполнить недостаток практических навыков, которые нельзя получить в вузе, и что это важно для карьеры. За два года она с командой решила 10 кейсов из самых разных отраслей: от банков и телекоммуникаций до нефтегаза и металлургии. Задачи никогда не повторялись: студенты занимались повышением операционной эффективности, разработкой собственной онлайновой платформы, повышением клиентской лояльности. Самым сложным ей показался кейс компании «Сибур», где нужно было найти рынок сбыта первичных и вторичных полиолефинов. В команде было два экономиста-международника и два маркетолога – никто из них не понимал, что такое полиолефины и кому их продавать, вспоминает Буданцева. Пришлось обратиться к консультантам. По словам Буданцевой, за два сезона кейс-чемпионатов она многое узнала о разных отраслях, научилась строить финансовые модели, улучшила знания делового английского и научилась работать в команде.
Вузы нахваливают чемпионаты, но практически мало поощряют студентов в них участвовать. «Ведомости» опросили 13 российских вузов, студенты которых чаще всего участвуют в кейс-чемпионатах. Елена Нечаева, руководитель центра карьеры Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития (ВАВТ), удивилась, когда узнала, что в кейс-чемпионатах Changellenge в 2018 г. участвовали 128 студентов ВАВТ. Только шесть вузов из 13 опрошенных сообщили, что поддерживают инициативу – информируют студентов о чемпионатах специальными рассылками или публикациями на сайте вуза.
Исключения из правил
Для пассивности вузов есть причины. По словам Нечаевой, в резюме студентов время от времени встречаются записи об участии в Changellenge, но обычно за ними не следуют записи о том, что победитель получил именную стипендию, стажировку или предложение о работе. Работодатели, опрошенные «Ведомостями», тоже подтверждают: участие или победа в чемпионате не гарантирует попадания на стажировку либо трудоустройства.
Кейс-чемпионаты – очень хороший инструмент для знакомства студентов с работодателями, но в нынешних экономических условиях он не гарантирует трудоустройства, говорит Абанкина из ВШЭ. По ее словам, предприятия не создают сегодня достаточного количества рабочих мест для молодежи. И несмотря на множество чемпионатов и внушительное число участников, рабочие места достаются единицам, отмечает Абанкина. Компании тоже говорят о жестком отборе. По словам Шундиковой из Danone, на стажировку попадают только 10–15% студентов, принимавших участие в кейс-чемпионатах.
Чтобы найти хорошую работу, надо участвовать в чемпионатах регулярно. Екатерина Паламарь, менеджер по категорийному маркетингу сегмента «Цифровая техника» компании «М.видео–Эльдорадо», попала в компанию после участия в десятках чемпионатов Changellenge. Ей позвонили из отдела персонала компании и пригласили на собеседование, рассказала Паламарь.
Сергей Шевчук, выпускник Уральского федерального университета им. Ельцина, впервые принял участие в чемпионате Саse-In по электроэнергетике в 2015 г. и тут же попал на стажировку в уральский филиал СО ЕЭС. На стажировку пригласили всю команду из четырех человек, но согласилось только двое. Шевчук стал стажером в службе перспективного развития компании. А в 2016 г. он снова решил участвовать в Case-In – на этот раз как капитан команды. За 10 дней ребята решили сложный кейс по развитию электросетей Оренбургской области, а осенью 2017 г. СО ЕЭС приняла Шевчука в штат.
«Нашу команду заметили партнеры чемпионата Cup Russia. Некоторые даже позвали к себе в офис для обсуждения возможностей трудоустройства», – говорит Буданцева, многократная участница чемпионатов.
Статья опубликована в «Справочнике карьериста 2019/2020»