Как попасть на стажировку в крупную промышленную компанию

В 2017 г. «Северсталь» запустила так называемую лидерскую программу для выпускников. Она начинается в октябре и длится два года. На нее принимают специалистов до 25 лет со средним баллом 4,6 и выше. Отбор проходят кандидаты с развитым аналитическим и системным мышлением. Предпочтение отдается выпускникам, которые участвовали в олимпиадах и кейс-чемпионатах. Конкурс выдерживают единицы: в 2018 г. «Северсталь» получила 2200 заявок, а приняла в программу 20 выпускников. В 2019 г. было получено более 3000 резюме, говорит представитель компании. Участники программы получают зарплату, компания компенсирует им затраты на переезд и проживание в Череповце. По планам «Северстали» выпускники лидерской программы через 5–7 лет займут руководящие должности в компании.