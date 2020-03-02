Как попасть на стажировку в крупную промышленную компанию
Для студента стажировка – возможность проявить себя, получить опыт и влиться в профессиональный коллектив, говорит директор по развитию персонала и корпоративной культуры группы ГАЗ Елена Марштупа. А для работодателя – способ с наименьшими затратами найти перспективных и лояльных молодых специалистов.
Программы стажировок есть у 76% компаний – от интернет-корпораций до строительных и торговых компаний, показал опрос 310 руководителей, директоров и специалистов по персоналу, проведенный порталом Rabota.ru.
Чаще всего компании (81% респондентов) принимают студентов на короткие стажировки до трех месяцев. 13% работодателей принимают стажеров на 3–6 месяцев, и лишь единицы (6%) – на срок более полугода. Как правило, длительные стажировки рассчитаны на выпускников и конкурс на них выше. Подобные программы есть у «Сибура», «Северстали» и других крупных промышленных холдингов.
В крупных компаниях конкурс на стажерское место сопоставим с конкурсом на бюджетные места в ведущие вузы страны – от 10 до 200 человек на место. Студенты и недавние выпускники работают наравне с опытными сотрудниками, за стажерами закрепляют наставников, молодой специалист ведет дневник стажировки и составляет подробные отчеты для руководителя. При этом около трети (31%) работодателей не платят стажерам зарплаты.
Но в конце студентов ждет награда – лучшим дают рекомендации, вносят их в кадровый резерв или сразу же предлагают подписать трудовой договор. По данным опроса Rabota.ru, львиная доля работодателей (87%) охотно принимают на работу успешных стажеров.
«Ведомости» опросили десяток крупнейших нефтегазовых, машиностроительных, энергетических и металлургических компаний, какие условия стажировок и практики они предлагают молодежи.
В «Газпром нефти» оплачиваемые стажировки длятся от двух недель до полугода. В головном офисе ежегодно стажируется более 120 студентов, а в целом по компании – свыше 2000 специалистов, говорит представитель компании. В 2019 г. в головной офис компании примут более 200 стажеров. В офисе ребята занимаются IT-разработкой, маркетингом, финансами, закупками и проч. А на нефтеперерабатывающих заводах и на месторождениях студенты выполняют задачи в области механики, логистики, бурения скважин, геологической разведки и проч. Самые популярные стажировки – администрирование, закупки, экономика, финансы и добыча нефти. Студентов берут на позицию стажера или практиканта, уточняет представитель «Газпром нефти». Зарплата обсуждается с каждым кандидатом, прошедшим отбор, в индивидуальном порядке, утверждает он.
Компания сообщает о стажировках университетам, а также публикует вакансии на своем сайте и на портале HeadHunter. Несколько раз в год «Газпром нефть» устраивает бизнес-игры в ведущих вузах страны, победителей игр приглашают на стажировки.
Конкурс – более 100 человек на место. В 2018 г. «Газпром нефть» получила свыше 14 000 откликов на объявление о стажировках в головном офисе, но конкурс выдержали лишь 125 специалистов. Большинство студентов (12 800) провалили телефонное собеседование, из оставшихся половина не прошли очное интервью.
Чтобы попасть на стажировку в «Газпром нефть», студенту нужно иметь высокий средний балл в вузе, участвовать в кейс-турнирах, научных конференциях и проч. Кандидат должен уверенно владеть компьютером (пакетом MS Office), быть ответственным, инициативным и уметь работать в команде.
Лучшим студентам предлагают остаться в штате. По словам представителя «Газпром нефти», более 10% стажеров остаются работать в компании.
«Сибур»
В «Сибуре» оплачиваемые стажировки проходят дважды в год – в сентябре и марте. Требуются разные специалисты – от юристов и экономистов до маркетологов и менеджеров по продажам. А в последнее время набирают популярность стажировки в IT-разработке. Ребята трудятся на предприятиях Томска, Тобольска, Воронежа, Красноярска, Тольятти и других городов.
В корпоративном центре в Москве ежегодно практикуется более 50 студентов, говорит представитель «Сибура». Конкурс – около 100 кандидатов на место. В 2018 г. «Сибур» получил свыше 6000 резюме от потенциальных стажеров в Москве. Большинство из них не прошли телефонное интервью, тестирование и собеседование по видеосвязи. Для очного интервью было отобрано 250 кандидатов, из них на стажировку взяли 60 специалистов.
На стажировку принимают студентов старших курсов и выпускников бакалавриата, а также студентов 1–2-го курсов магистратуры с уровнем английского не ниже среднего. Предпочтение отдается инициативным кандидатам, которые умеют работать в команде и хотят постоянно учиться и развиваться, говорит представитель «Сибура».
Стажировка длится полгода, специалисты работают по 25 часов в неделю, чтобы была возможность продолжать учебу в университете. Как правило, более половины студентов устраиваются в штат после стажировки, по словам представителя.
«Фосагро»
ГОКи АО «Апатит» в Череповце, Балакове, Кировске и Волхове принимают на практику молодых специалистов с 15 лет, говорит представитель группы «Фосагро». С каждым годом практикантов становится больше. В 2017 г. на четырех предприятиях трудилось 665 студентов, а в 2018 г. – уже 706. Большинство из них приезжают на практику в Череповец и Кировск, уточняет представитель «Фосагро».
Ребята осматривают цеха, вникают в технологии производства, работают в цехах, лабораториях, на фабриках и рудниках. Большинство практикантов учатся на химиков, инженеров, техников и обогатителей. Во время практики они получают рабочие профессии – крепильщика, горнорабочего, флотатора, дробильщика, машиниста мельниц и проч.
«Фосагро» отбирает на практику лучших студентов со средним баллом от четырех и выше по профильным предметам. Предпочтение отдают активным студентам, которые посещают не менее 80% занятий в вузе или колледже и участвуют в конференциях и научных конференциях, продолжает представитель компании.
Практиканты 15–16 лет работают на предприятии не более 24 часов в неделю, студенты 16–18 лет – не более 36 часов, а специалисты старше 18 лет – 40 часов. Практиканты получают стипендию или зарплату в 19 000–25 000 руб., рассказывает представитель «Фосагро». По его словам, лучшие стажеры могут остаться работать после окончания учебы, если на предприятии есть свободные вакансии.
На предприятиях «Северстали» производственную и преддипломную практику ежегодно проходит около 2000 студентов вузов и колледжей. На практику берут студентов 3–5-го курсов со знанием английского языка не ниже Intermediate. Средний балл по профильным предметам должен быть выше 4,5. Компания также проверит курсовую или дипломную работу кандидата: если тема понравится, студента примут на практику.
Как правило, треть студентов попадают в штат компании после практики. Например, в 2018 г. практику на предприятиях прошли 2054 студента, а 679 выпускников были потом трудоустроены.
В 2017 г. «Северсталь» запустила так называемую лидерскую программу для выпускников. Она начинается в октябре и длится два года. На нее принимают специалистов до 25 лет со средним баллом 4,6 и выше. Отбор проходят кандидаты с развитым аналитическим и системным мышлением. Предпочтение отдается выпускникам, которые участвовали в олимпиадах и кейс-чемпионатах. Конкурс выдерживают единицы: в 2018 г. «Северсталь» получила 2200 заявок, а приняла в программу 20 выпускников. В 2019 г. было получено более 3000 резюме, говорит представитель компании. Участники программы получают зарплату, компания компенсирует им затраты на переезд и проживание в Череповце. По планам «Северстали» выпускники лидерской программы через 5–7 лет займут руководящие должности в компании.
UC Rusal проводит оплачиваемые стажировки для недавних выпускников вузов и колледжей с 2017 г. по множеству специальностей – от аппаратчиков и машинистов до экономистов и инженеров. Стажировка длится от трех месяцев до полугода, со специалистами заключают срочный трудовой договор, рассказывает директор по персоналу компании Алексей Мицик. UC Rusal набирает специалистов 21–27 лет со средним баллом в дипломе не ниже 4,2. Выпускник, как сообщил Мицик, должен знать иностранный язык и участвовать в исследовательской и научной деятельности.
UC Rusal ищет стажеров на ярмарках вакансий и днях карьеры в российских вузах. Кроме того, компания участвует в кейс-турнирах и чемпионатах для студентов, чтобы отобрать лучших кандидатов, рассказывает Мицик. По его словам, в базе претендентов уже более 700 соискателей. UC Rusal принимает заявки круглый год.
Большинство стажеров (около 80%) получают предложение о трудоустройстве в штат компании. За два года более 200 стажеров подписали с компанией бессрочный трудовой договор, говорит Мицик. В штате компании остаются инициативные и перспективные стажеры, уверяет он.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) ежегодно принимает на оплачиваемую практику электромонтеров, станочников, машинистов кранов и водителей. Кроме того, комбинат набирает финансистов, экономистов, специалистов по логистике, менеджеров по продажам и снабжению. Каждый год в НЛМК проходит практику около 250 человек, говорит представитель комбината.
Объявления публикуются на сайте компании, на студенческом портале Липецкого технического университета и в соцсетях. Конкурс в среднем составляет пять человек на место, отмечает представитель компании.
Чтобы попасть на практику, студентам вузов и колледжей нужно пройти собеседование с руководителем подразделения. Студенты должны быть заинтересованы в карьере на НЛМК.
Со студентами и недавними выпускниками на время практики заключается договор. Зарплата зависит от образования стажера, но не превышает 20 000 руб. в месяц, говорит представитель компании. Как правило, более 60% студентов и выпускников потом остаются на предприятии.
«Россети»
Каждое лето подрядчики и дочерние компании «Россетей» по всей стране принимают студенческие строительные отряды. Молодежь с июля по август помогает строить и ремонтировать опоры линий электропередачи, снимать показания с приборов, прокладывать кабели, расчищать просеки и проч. В стройотряды каждый год записывается около 1500–2000 молодых специалистов, сообщается на сайте компании. Стройотрядовцев кормят, предоставляют им жилье и платят зарплату (около 24 000 руб. в месяц), говорит представитель «Россетей».
Студенты начальных курсов вузов и колледжей также могут пройти учебную практику – она длится месяц и не оплачивается. А студентов 2–4-го курсов принимают на производственную практику. Если студент трудится больше месяца, то ему заплатят около 16 000 руб. в месяц, уточняет представитель компании. По его словам, ежегодно в «Россетях» практику проходит около 10 000 молодых специалистов, 10% из них получают зарплату.
«Россети» сотрудничают с 300 вузами и колледжами. При приеме на стажировку предпочтение отдается учащимся со средним баллом не менее четырех, стипендиатам, участникам образовательных и научных проектов «Россетей», а также специалистам с рабочими профессиями.
Лучшие практиканты получают положительную характеристику и рекомендацию от руководства «Россетей». Как утверждает представитель компании, половина практикантов после стажировки трудоустраиваются в «Россети».
«Ростех»
Предприятия «Ростеха» ежегодно принимают на производственную практику более 4000 студентов. Госкорпорация активно сотрудничает с вузами – «Ростех» открыл в университетах 258 базовых кафедр, говорит представитель компании. Среди партнеров – Московский авиационный институт, МГИМО, МГТУ им. Баумана, МГУ и Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет.
На кафедрах «Ростеха» готовят бакалавров и магистров по новым профессиям – проектировщиков 3D-печати, специалистов по робототехнике, биотехнологов, архитекторов IT-систем, специалистов по машинному обучению и анализу больших данных. Участники этих программ и студенты других профильных образовательных учреждений регулярно проходят практику в холдингах «Ростеха».
Основное требование к практикантам – знание технических дисциплин, говорит представитель «Ростеха». Однако для успешного прохождения стажировки студентам нужно креативно мыслить, уметь общаться с людьми и работать в команде. Знание иностранных языков в большинстве случаев не требуется, уточняет он.
География стажировок широкая. Например, заводы и конструкторские бюро холдинга «Вертолеты России» расположены в Москве, Московской, Ростовской областях, Бурятии, Татарстане и Приморском крае. А холдинг «Росэлектроника» принимает студентов на производственную практику на 50 предприятиях в 23 регионах. Стажировки по отдельным направлениям требуют обязательного оформления трудовых отношений – например, если речь идет о практике на станках.
Недавних выпускников приходится учить с нуля, говорит представитель «Ростеха». Например, студенты после вуза часто не умеют работать в коллективе и планировать работу, продолжает он. Для молодых специалистов проводят тренинги и конференции. А в 2017 г. была открыта «Академия «Ростеха», которая разрабатывает системы адаптации и наставничества для молодежи.
Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принимают на практику и стажировки студентов авиационных, технических вузов и колледжей. Практика на заводах – обязательная часть программы обучения в профильных учебных заведениях, говорит представитель корпорации.
Обычно практиканты работают на авиационном предприятии или в конструкторском бюро того города, где они живут и учатся. Но лучших студентов с высокими оценками отправляют на стажировку в другой регион.
Выездная подготовка нужна, чтобы студент вник в технологические процессы корпорации и познакомился с полным циклом производства, поясняет представитель корпорации. Например, на Ульяновском авиастроительном заводе выпускаются комплектующие для гражданских лайнеров SSJ100, МС-21 и легкого транспортника Ил-112В, а на заводах в Комсомольске-на-Амуре, Иркутске и Воронеже происходит финальная сборка этих самолетов. Поэтому студенту нужно побывать и там и там.
Межрегиональная практика длится три недели и большую часть времени студенты проводят на предприятиях, говорит представитель ОАК. Студенты могут побывать на 12 предприятиях 10 регионов страны – в Москве, Новосибирской, Иркутской, Воронежской, Ульяновской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, а также в Татарстане и Хабаровском крае. В программу выездной практики принимаются студенты девяти опорных профильных вузов: Московского авиационного института, Самарского университета, Нижегородского технического университета, Воронежского технического университета и др.
Практикантам оплачивают проезд и проживание, а также выплачивают суточные. А студенты-отличники, которые учатся по программам целевого набора, дополнительно получают стипендию в 2000–6000 руб., говорит представитель корпорации. По его словам, сейчас в профильных вузах по заявкам авиационных заводов и конструкторских бюро учится более 3000 студентов по целевому набору. Для них практика – обязательная часть программы. В среднем около 75% студентов, обучающихся по целевому набору, после успешной практики и стажировки трудоустраиваются на предприятия корпорации, уточняет представитель ОАК.
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В группе ГАЗ ежегодно проходит практику около 600 студентов вузов. А в прошлом году группа запустила программу стажировок. Сейчас в разных подразделениях компании на позиции специалиста-стажера работают 40 студентов. До конца 2019 г. компания планирует нанять еще минимум 50 стажеров, говорит директор по развитию персонала и корпоративной культуры группы Елена Марштупа.
Число желающих растет. Если в 2018 г. компания получила лишь 190 резюме, то за первое полугодие 2019 г. – уже 1000. Конкурс на место – 10–15 человек, говорит Марштупа.
Студенты работают на заводах в Нижегородской, Московской областях, Ярославле, Ульяновске, Саранске и других городах. Молодые специалисты занимаются логистикой, маркетингом, разработкой продуктов, информационными технологиями и проч. А самый большой конкурс на программы в производстве, закупках и продажах, по словам Марштупы.
На стажировку принимаются студенты 4-го курса бакалавриата, а также магистранты. Группа ГАЗ поставляет технику в 40 стран мира, поэтому кандидаты должны знать английский язык. Претенденты проходят интервью, онлайн-тестирование, а также участвуют в деловой командной игре, продолжает Марштупа. От них требуется развитое аналитическое мышление, умение быстро обрабатывать информацию и работать в команде. На финальном этапе с кандидатами общаются руководители различных служб и департаментов предприятия.
Стажировка длится 3–6 месяцев, молодые специалисты работают по гибкому графику и могут продолжать учебу в университете. Стажеры получают зарплату, им также компенсируют расходы на питание. За каждым стажером закрепляется наставник.
Стажировка на заводе группы ГАЗ – отличный старт карьеры для молодого специалиста, говорит Марштупа. В 2018 г. на стажерскую программу было принято семь специалистов, и все они были трудоустроены в компанию.
Статья впервые была опубликована в приложении к газете «Ведомости» — «Справочнике карьериста 2019/2020», вышедшем в сентябре 2019 г.