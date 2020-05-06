Как российские топ-менеджеры работают из дома

Руководители также признаются, что тяготятся отсутствием живого общения с коллегами, им очень трудно совмещать семейную жизнь с рабочей. Дмитрий Горбачев, директор по развитию бизнес-системы «Северстали», две недели в апреле отработал из дома. Весь день он проводил в детском домике в комнате маленькой дочери, потому что там тише и легче сосредоточиться. «Жена сказала, что я больше проводил времени дома, когда работал в офисе. Работая удаленно, я дома фактически отсутствовал», – рассказывает он. Рабочий день Горбачева во второй половине апреля начинался в 8 часов утра с короткого онлайнового совещания с другими директорами по положению дел в компании, за ним следовали встреча с командой в Skype и обсуждение задач на день. Весь день был насыщен видеозвонками и работой с документами, освобождался Горбачев только в 9 часов вечера, говорит он.