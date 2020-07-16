Как подготовиться к возвращению в офис

Эти страхи вполне рациональны и предсказуемы. Как бы сложно нам ни было переходить на удаленную работу, возвращаться в офис будет еще сложнее. Дело отчасти в том, как наш мозг справляется с неожиданными изменениями. Несколько месяцев назад, когда мы начинали работать из дома, у нас почти не было прецедентов. Никто не знал, как превратить столовую в офис, а кухню или подвал в учебный класс для ребенка. Мы как будто потерялись в неизвестности, и нас захлестнул адреналин, придав нам креативности и изобретательности. В конце концов мы адаптировались к новым условиям. Творческий подход – это всегда приятно, даже если он вызван необходимостью и стрессом. Когда мы впервые решаем незнакомую задачу, то чувствуем гордость – не только за сам результат, но и за то, что смогли преодолеть свой страх и неопытность.