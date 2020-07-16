Как подготовиться к возвращению в офис

Как подготовиться к возвращению в офисПять рекомендаций, как снизить стресс и быстро включиться в работу
Карантинные ограничения во многих странах отменяются, и компании начинают возвращать людей в офисы. Многие этому рады, потому что устали сидеть дома, но, если вас это скорее тревожит, знайте: вы не одни. 70% участников опроса, проведенного PwC, сказали, что не скучают по офису, и у этого есть несколько главных причин. 51% респондентов говорят, что дело в первую очередь в страхе подхватить вирус. Другие также боятся пользоваться общественным транспортом, а кому-то не с кем оставить дома детей.
Эти страхи вполне рациональны и предсказуемы. Как бы сложно нам ни было переходить на удаленную работу, возвращаться в офис будет еще сложнее. Дело отчасти в том, как наш мозг справляется с неожиданными изменениями. Несколько месяцев назад, когда мы начинали работать из дома, у нас почти не было прецедентов. Никто не знал, как превратить столовую в офис, а кухню или подвал в учебный класс для ребенка. Мы как будто потерялись в неизвестности, и нас захлестнул адреналин, придав нам креативности и изобретательности. В конце концов мы адаптировались к новым условиям. Творческий подход – это всегда приятно, даже если он вызван необходимостью и стрессом. Когда мы впервые решаем незнакомую задачу, то чувствуем гордость – не только за сам результат, но и за то, что смогли преодолеть свой страх и неопытность.
Но, возвращаясь в офис, мы рассчитываем встретить там знакомую рутину. У нашего мозга есть режим автопилота: готовые решения, которые помогают нам справляться с рутинными задачами с минимальными усилиями. Именно благодаря ему мы можем доехать до офиса и сами этого не заметить. Но теперь, когда ваш мозг попытается перейти на автопилот, он натолкнется на изменившуюся реальность. Новое место для парковки, проверка температуры на входе, переставленный рабочий стол, 1,5 м до соседа по очереди за кофе, маски – вот только несколько возможных нововведений, которые будут противоречить вашим ожиданиям. Может быть, вы привыкнете к ним за 10 секунд – но на каждое перестроение все равно нужны огромные умственные усилия, и в первые недели их придется совершать довольно часто.
Вот несколько приемов, которые помогут подготовиться к возвращению в офис, свести стресс к минимуму и адаптироваться как можно быстрее.