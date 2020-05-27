По данным исследования JLL, только 20% российских сотрудников готовы вернуться в полноценный офисный режим, 6% опрошенных предпочли бы совмещать офисную работу с работой из дома, а 21% – приезжать в офис только на рабочие совещания. Ряд международных компаний, среди которых Google и Facebook, планируют отпустить сотрудников работать из дома минимум до конца этого года. У работодателей есть пространство для маневра. Офисная аренда является одной из основных статей расходов у большинства организаций наряду с фондом оплаты труда. Оптимизация затрат сейчас необходима для выживания бизнеса, и главы компаний будут вынуждены принимать решения, как лучше организовать офисы после окончания пандемии и при этом сэкономить. Есть три возможных сценария.