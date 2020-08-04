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Что о вас знают в социальных сетях

И как перехитрить алгоритмы, чтобы изменить свою цифровую репутацию
Бен Даттнер Томас Чаморро-Премузик
Варвара Гранкова

Социологи полагают, что наша карьера в первую очередь определяется тем, как нас видят другие: считают ли они успешными наши действия и поступки, как оценивают наш характер и мотивацию, ставят ли нас выше или ниже коллег. Те, кто руководствуется принципом «не думай о том, что думают о тебе другие», могут испортить себе карьерный путь.

Лучший способ понять, кто мы, – разобраться, как окружающие воспринимают нашу репутацию и наш личный бренд. Для этого можно обратиться к коллегам за неформальным советом или пройти официальную процедуру оценки персонала. Не так давно, когда мы общались с коллегами и клиентами лично, а не в дистанционном режиме, они составляли представление о нас на основе физических показателей вживую – например, силы нашего рукопожатия и звучания голоса. У нас не было возможности узнать, как нас видят другие, а обратная связь состояла только из сигналов, которые они нам подавали, – улыбаются люди или зевают, смотрят нам в глаза или отводят взгляд – или из того, что нам говорили в лицо.

Но теперь мы общаемся в основном в интернете, и у нас есть доступ почти ко всей информации, которую получают о нас другие. Гора данных, которую каждый из нас оставляет за собой, – это сырье, на основе которого о нас делает выводы не только искусственный интеллект (ИИ), но и люди и компании. Изучая эти данные, они быстро оценивают наши личные и профессиональные качества – особенно когда решают, стоит ли нанимать нас на работу, инвестировать в наши стартапы, сотрудничать или конкурировать с нами.

Даже если мы скроем аккаунты в социальных сетях, любому человеку будет доступно немало информации о нас – главное, захотеть ее найти. Корпорации легко оценивают нас по цифровым образам: анализируют наши вкусы, записывают в ту или иную демографическую категорию и предлагают соответствующую рекламу. Не сомневайтесь – рекрутеры, инвесторы, коллеги и конкуренты тоже используют эту информацию, чтобы выдвигать и проверять гипотезы о том, кто мы такие, что для нас важно и каковы наши шансы на успех в разных ситуациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных