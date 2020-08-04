Что о вас знают в социальных сетях

Лучший способ понять, кто мы, – разобраться, как окружающие воспринимают нашу репутацию и наш личный бренд. Для этого можно обратиться к коллегам за неформальным советом или пройти официальную процедуру оценки персонала. Не так давно, когда мы общались с коллегами и клиентами лично, а не в дистанционном режиме, они составляли представление о нас на основе физических показателей вживую – например, силы нашего рукопожатия и звучания голоса. У нас не было возможности узнать, как нас видят другие, а обратная связь состояла только из сигналов, которые они нам подавали, – улыбаются люди или зевают, смотрят нам в глаза или отводят взгляд – или из того, что нам говорили в лицо.