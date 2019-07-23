Как избавиться от цифровой зависимости

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Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Мы живем в мире, где все постоянно заняты. Со смартфонов мы отвечаем на письма, звонки и сообщения буквально каждую минуту: на встречах, за обедом, дожидаясь автобуса, стоя в очереди и даже за праздничным семейным столом. В парках нередко можно встретить родителей, одной рукой раскачивающих качели, а другой – копошащихся в своих смартфонах. Улучая момент, они даже улыбаются своим детям. Иногда.

Мобильные устройства дают нам свободу решать, когда и где работать и как общаться с другими. Однако необходимость постоянно быть на связи удлиняет продолжительность нашего рабочего дня, снижает способность отвлекаться от второстепенных задач, может нанести вред вовлеченности в рабочий процесс, а также негативно сказаться на нашем досуге и продуктивности. Многие современные исследования посвящены изучению подобных противоречивых последствий и задаются вопросом: это мы контролируем наши устройства или они нас?

В нашей работе мы стремились изучить это явление в другом ракурсе: нам были интересны не столько последствия избыточного пользования смартфонами, сколько настоящее желание сотрудников избавиться от своей зависимости. Наш вопрос звучал так: хотят ли сотрудники контролировать время, проведенное со смартфонами, и, если да, какие стратегии используют и какие цели ставят перед собой?