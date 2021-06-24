Российские компании бьют рекорды по числу новых назначений в топ-менеджменте в пандемию

Иностранные компании, так же как и российские, переживают кризис и вынужденные реформы, но кадровые перестановки на высшем руководящем уровне случаются гораздо реже. В 2020 г. компании из S&P 500 сменили столько же СЕО, сколько и в 2019 г. В России некоторые компании сменили руководителей несколько раз за год.