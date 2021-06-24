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Российские компании бьют рекорды по числу новых назначений в топ-менеджменте в пандемию

В каждой пятой из 100 крупнейших компаний сменился гендиректор в пандемию – Korn Ferry
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Korn Ferry изучила сайты 100 крупнейших российских компаний, провела интервью с их генеральными директорами и членами советов директоров. Оказалось, что каждая пятая компания сменила гендиректора в пандемию – это рекорд последних пяти лет. Новые назначения в 2020 г. происходили почти вдвое чаще, чем в предыдущем 2019 году.

Иностранные компании, так же как и российские, переживают кризис и вынужденные реформы, но кадровые перестановки на высшем руководящем уровне случаются гораздо реже. В 2020 г. компании из S&P 500 сменили столько же СЕО, сколько и в 2019 г. В России некоторые компании сменили руководителей несколько раз за год.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, волна увольнений в России оказалась особенно мощной из-за трех факторов: неврозов акционеров, требующих немедленных антикризисных мер и мгновенных результатов; старения топ-менеджеров, занявших свои посты 10–20 лет назад и уставших от кризисов и борьбы с ними; а также из-за изменения бизнес-моделей (вследствие развития электронной коммерции, цифровизации и т. п.). Как следует из отчета Korn Ferry, кадровая чехарда продолжится до конца 2021 г.

Перемены в отраслях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных