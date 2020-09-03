1. Собственники компании общаются с непосредственными подчиненными топ-менеджера. Гендиректор компании – производителя потребительских товаров слишком много времени проводил в длительных загранкомандировках, выбивая самые выгодные контракты для бизнеса. Однажды в его отсутствие на одной из фабрик произошел пожар, были пострадавшие, возникли проблемы со страховкой. Команда справилась со всеми проблемами в рекордные сроки, организовала контрактное производство на внешней площадке, оформила документы для получения страхового возмещения, запустила ремонт, а главное, очень поддержала акционера, помогла ему пережить первые, самые трудные дни. Гендиректор вернулся, а акционер продолжил напрямую общаться с его заместителями и спустя пару месяцев избавился от гендиректора за ненадобностью. Будьте благоразумны, помните: с глаз долой – из сердца вон, старайтесь всегда оставаться в поле зрения своего нанимателя, будьте поддержкой, ну и присматривайтесь, кто из ваших подчиненных ходит в кабинет вашего шефа, минуя ваш кабинет.