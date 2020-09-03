Шесть признаков грядущего увольнения топ-менеджераЧто делать, если акционеры готовят вам замену
Иногда, погрузившись в работу или, наоборот, расслабившись без меры, топ-менеджеры пропускают очевидные сигналы, свидетельствующие о том, что собственники компании скоро захотят с ними распрощаться.
1. Собственники компании общаются с непосредственными подчиненными топ-менеджера. Гендиректор компании – производителя потребительских товаров слишком много времени проводил в длительных загранкомандировках, выбивая самые выгодные контракты для бизнеса. Однажды в его отсутствие на одной из фабрик произошел пожар, были пострадавшие, возникли проблемы со страховкой. Команда справилась со всеми проблемами в рекордные сроки, организовала контрактное производство на внешней площадке, оформила документы для получения страхового возмещения, запустила ремонт, а главное, очень поддержала акционера, помогла ему пережить первые, самые трудные дни. Гендиректор вернулся, а акционер продолжил напрямую общаться с его заместителями и спустя пару месяцев избавился от гендиректора за ненадобностью. Будьте благоразумны, помните: с глаз долой – из сердца вон, старайтесь всегда оставаться в поле зрения своего нанимателя, будьте поддержкой, ну и присматривайтесь, кто из ваших подчиненных ходит в кабинет вашего шефа, минуя ваш кабинет.
2. Заметно снизилась рабочая нагрузка. После оптимизации системы управления, например путем внедрения матричной оргструктуры или гибких проектных scrum-команд, у топ-менеджера может возникнуть ощущение, что появилось свободное время. Scrum – термин из IT-сферы, означающий работу в проектной команде с расписанными ролями для пошагового исполнения проекта в установленные сроки. Как правило, таким командам отдают проекты, которые не успевает делать топ-менеджер. Поначалу, отдав проект, вы на седьмом небе: дело идет, а у вас появилось время и подумать, и почитать. Это первый сигнал. Скоро надобность в вашей должности может отпасть. Международная компания – производитель потребительских товаров таким образом упразднила ключевую функцию коммерческого директора, распределив его обязанности между несколькими сотрудниками и сделав работу в scrum-группах нормой. Следите за тем, чтобы ваша личная роль в компании всегда оставалась ключевой, и не самоустраняйтесь.