Какие страхи и фобии мучат топ-менеджеровИ как с ними бороться
Страх – защитная эмоциональная реакция организма, которая побуждает человека избегать опасности. Причинами страхов руководителей высшего звена, как правило, являются три чувства:
чувство одиночества и отверженности. На вершине лидер всегда одинок. Там просто больше нет ни для кого места, никто не поспорит открыто с ним на собрании, и никто не рискнет позвать в бар после работы;
чувство подавленности. План на следующий год просто невыполнимый, расходы урезаны, акционер в прошлый раз вышел из себя и просто открыто унижал;
ощущение собственной неадекватности. Руководитель сорвался на прошлом заседании правления в крик, а потом был в шоке от того, что уловил в глазах некоторых насмешку или сочувствие. В любом случае стыдно.
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