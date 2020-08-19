Из-за кризиса в компаниях прошли сокращения, и многие руководители среднего и высшего звена остались без работы. Но работа по найму на крупном предприятии – не единственная возможная карьера. Можно консультировать других. За время работы топ-менеджером вы получили опыт и знания, которые могут пригодиться, например, среднему бизнесу. Конечно, некоторые потенциальные клиенты сочтут бывших начальников, переквалифицировавшихся в независимых консультантов, неудачниками. Но большинство все же воспринимает переход управленцев в консалтинг как логичное продолжение карьеры. Дело за вами.