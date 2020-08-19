Как уволенному топ-менеджеру стать востребованным консультантомПять шагов, которые помогут начать карьеру в консалтинг
Из-за кризиса в компаниях прошли сокращения, и многие руководители среднего и высшего звена остались без работы. Но работа по найму на крупном предприятии – не единственная возможная карьера. Можно консультировать других. За время работы топ-менеджером вы получили опыт и знания, которые могут пригодиться, например, среднему бизнесу. Конечно, некоторые потенциальные клиенты сочтут бывших начальников, переквалифицировавшихся в независимых консультантов, неудачниками. Но большинство все же воспринимает переход управленцев в консалтинг как логичное продолжение карьеры. Дело за вами.
1. Выберите тип услуг: наставничество, консультирование, сопровождение бизнес-процессов, внедрение. Что у вас получается лучше – направлять, мотивировать или решать операционные и технические вопросы? Вам приходилось оптимизировать бизнес-процессы или повышать квалификацию персонала?
Например, консультант-наставник работает с командами менеджеров, своими вопросами помогая им находить ответы. Это хороший психолог, вдохновляющий команду после того, как соберет всю информацию о сотрудниках и положении дел. Такую роль легко возьмет на себя бывший топ-менеджер из торговли, пищевой, транспортной или коммуникационной отрасли. В этих же отраслях он найдет клиентов для консалтинга: здесь всегда нужны тренинги, подготовка персонала, обучение.
Консультант по внедрению организует и сопровождает управленческие и технические проекты, занимается оптимизацией бизнес-процессов. Успешным консультантом такого типа может стать финансист, бывший директор нефтегазовой или IT-компании, телекоммуникационной компании. Главные потенциальные заказчики – в банковском, а также медицинском секторе и в пищевой индустрии, где нужно оптимизировать бизнес-процессы.