Куда устраиваются директора, оставшиеся без работы
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Как показал опрос 357 топ-менеджеров и собственников российских компаний, проведенный агентством «Контакт», наиболее желанные карьерные пути оставшихся без работы топ-менеджеров – попасть в более крупную компанию, открыть собственное дело, а также стать независимым директором. «Ведомости» разбирались, насколько легко бывшему топ-менеджеру сменить карьеру и принесет ли ему новая работа столько же денег, сколько он зарабатывал на прежнем месте.
Дефицитный размер
В последние годы нагрузка на топ-менеджеров сильно выросла – нетерпеливые собственники требовали, чтобы директора вытащили бизнес из кризиса, и далеко не всегда это удавалось, рассказывает директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services Наталья Курантова. Многих топ-менеджеров уволили, а найти работу получалось только в другой отрасли или с понижением в должности, объясняет эксперт.
По данным опроса агентства «Контакт», для 70% топ-менеджеров самая желанная карьера – устроиться в более крупную компанию. Их манят более масштабные задачи, а также стабильность крупной компании, говорит руководитель группы профессионального подбора в области производства и логистики ManpowerGroup Елена Семенова. Устроиться на ту же должность в крупную компанию нереально, считает управляющий партнер «Контакта» Марина Тарнопольская. Обычно топ-менеджеры устраиваются с сохранением заработка, но с понижением на один или два должностных уровня.
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