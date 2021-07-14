В пандемию сотрудники все чаще жалуются на отсутствие обратной связи от начальства

Проблема обострилась с начала пандемии. Еще в июне 2020 г., по данным опроса 1743 владельцев бизнеса, руководителей и специалистов, проведенного компанией – разработчиком ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан», 43% сотрудников сообщили, что у них участились конфликты с начальством и коллегами, 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными. По наблюдениям гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, во время режима самоизоляции конфликты сотрудников с руководством чаще всего вспыхивали из-за того, что сотрудники стали хуже работать или срывали сроки сдачи работы. В режиме удаленной работы конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач, комментирует Козлов.