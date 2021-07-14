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В пандемию сотрудники все чаще жалуются на отсутствие обратной связи от начальства

А если отклик и есть, то чаще это неконструктивная критика, нежели похвала
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В пандемию сотрудники российских компаний стали чаще жаловаться на отсутствие обратной связи от руководителей. Регулярный отклик по результатам работы получают лишь четверо сотрудников из 10, показал недавний опрос 1600 офисных сотрудников, проведенный сервисом Superjob. 20% опрошенных сказали, что практически никогда не имеют обратной связи от руководителя, а 39% редко удается добиться оценки проделанной работы.

Проблема обострилась с начала пандемии. Еще в июне 2020 г., по данным опроса 1743 владельцев бизнеса, руководителей и специалистов, проведенного компанией – разработчиком ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан», 43% сотрудников сообщили, что у них участились конфликты с начальством и коллегами, 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными. По наблюдениям гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, во время режима самоизоляции конфликты сотрудников с руководством чаще всего вспыхивали из-за того, что сотрудники стали хуже работать или срывали сроки сдачи работы. В режиме удаленной работы конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач, комментирует Козлов.

Пандемия лишь усугубила типичные проблемы управления, полагает Павел Безручко, управляющий партнер компании «Экопси консалтинг». По его мнению, многие руководители не дают обратной связи подчиненным, ошибочно считая, что те достаточно взрослые и зрелые люди, чтобы решить все проблемы самостоятельно. Но даже высококлассным специалистам нужна обратная связь, чтобы понимать, как улучшить результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных