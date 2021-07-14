В пандемию сотрудники все чаще жалуются на отсутствие обратной связи от начальства

В пандемию сотрудники все чаще жалуются на отсутствие обратной связи от начальстваА если отклик и есть, то чаще это неконструктивная критика, нежели похвала
В пандемию сотрудники российских компаний стали чаще жаловаться на отсутствие обратной связи от руководителей. Регулярный отклик по результатам работы получают лишь четверо сотрудников из 10, показал недавний опрос 1600 офисных сотрудников, проведенный сервисом Superjob. 20% опрошенных сказали, что практически никогда не имеют обратной связи от руководителя, а 39% редко удается добиться оценки проделанной работы.
Проблема обострилась с начала пандемии. Еще в июне 2020 г., по данным опроса 1743 владельцев бизнеса, руководителей и специалистов, проведенного компанией – разработчиком ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан», 43% сотрудников сообщили, что у них участились конфликты с начальством и коллегами, 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными. По наблюдениям гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, во время режима самоизоляции конфликты сотрудников с руководством чаще всего вспыхивали из-за того, что сотрудники стали хуже работать или срывали сроки сдачи работы. В режиме удаленной работы конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач, комментирует Козлов.
Пандемия лишь усугубила типичные проблемы управления, полагает Павел Безручко, управляющий партнер компании «Экопси консалтинг». По его мнению, многие руководители не дают обратной связи подчиненным, ошибочно считая, что те достаточно взрослые и зрелые люди, чтобы решить все проблемы самостоятельно. Но даже высококлассным специалистам нужна обратная связь, чтобы понимать, как улучшить результаты.