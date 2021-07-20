Почему студенты все чаще меняют специальность при поступлении в магистратуру

Ольга Буданцева в этом году получила красный диплом бакалавра по профилю «мировые финансы» Финансового университета при правительстве России. Во время учебы она стажировалась в нескольких компаниях – производителях товаров широкого потребления, проходила практику в Сбербанке и получила выгодное предложение о трудоустройстве от одной компании, но работать не пошла. Вместо этого она уезжает из Москвы, чтобы поступить в магистратуру Тамбовского государственного университета на факультет общественного здравоохранения по профилю «управление здравоохранением».