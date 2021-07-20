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Почему студенты все чаще меняют специальность при поступлении в магистратуру

И насколько это улучшает карьерные перспективы
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Ольга Буданцева в этом году получила красный диплом бакалавра по профилю «мировые финансы» Финансового университета при правительстве России. Во время учебы она стажировалась в нескольких компаниях – производителях товаров широкого потребления, проходила практику в Сбербанке и получила выгодное предложение о трудоустройстве от одной компании, но работать не пошла. Вместо этого она уезжает из Москвы, чтобы поступить в магистратуру Тамбовского государственного университета на факультет общественного здравоохранения по профилю «управление здравоохранением».

39,3% молодых людей хотели бы сменить специальность при поступлении в магистратуру, показало совместное исследование, проведенное МГТУ им. Баумана, МАИ и МФТИ при участии швейцарской компании по аэрокосмическим технологиям Destinus (партнер МФТИ по организации обучения в магистратуре по аэроинженерии). В исследовании участвовали 2500 респондентов – студенты 1–4-го курсов (57,8% респондентов), молодые люди, которые окончили бакалавриат (29,2%), а также обучающиеся в магистратуре или уже ее окончившие (13%).

Не терять два года

Во всем мире бакалавриат считается законченным базовым высшим образованием в выбранной широкой сфере: технической, естественно-научной, социальной, гуманитарной, объясняет Ольга Назайкинская, директор центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково». Магистратура, говорит она, – это другое высшее образование: изучение более узких специальностей в выбранной широкой профессиональной сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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