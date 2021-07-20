Почему студенты все чаще меняют специальность при поступлении в магистратуру

Почему студенты все чаще меняют специальность при поступлении в магистратуруИ насколько это улучшает карьерные перспективы
Ольга Буданцева в этом году получила красный диплом бакалавра по профилю «мировые финансы» Финансового университета при правительстве России. Во время учебы она стажировалась в нескольких компаниях – производителях товаров широкого потребления, проходила практику в Сбербанке и получила выгодное предложение о трудоустройстве от одной компании, но работать не пошла. Вместо этого она уезжает из Москвы, чтобы поступить в магистратуру Тамбовского государственного университета на факультет общественного здравоохранения по профилю «управление здравоохранением».
39,3% молодых людей хотели бы сменить специальность при поступлении в магистратуру, показало совместное исследование, проведенное МГТУ им. Баумана, МАИ и МФТИ при участии швейцарской компании по аэрокосмическим технологиям Destinus (партнер МФТИ по организации обучения в магистратуре по аэроинженерии). В исследовании участвовали 2500 респондентов – студенты 1–4-го курсов (57,8% респондентов), молодые люди, которые окончили бакалавриат (29,2%), а также обучающиеся в магистратуре или уже ее окончившие (13%).
Не терять два года
Во всем мире бакалавриат считается законченным базовым высшим образованием в выбранной широкой сфере: технической, естественно-научной, социальной, гуманитарной, объясняет Ольга Назайкинская, директор центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково». Магистратура, говорит она, – это другое высшее образование: изучение более узких специальностей в выбранной широкой профессиональной сфере.