Зачем магазинам нужны собственные кофе-зоны

Только за последние пять лет, согласно данным Tebiz Group, рынок кофе вырос на 29%. Основным драйвером роста стали мода пить напиток в стаканчиках на ходу и активный рост количества торговых точек с кофе навынос. Например, по подсчетам «2ГИС», в 2018 г. в Москве была 1601 кофейня, а в 2020 г., несмотря на пандемию, – уже 2476 кофеен. Более того, сегодня кофе с молоком и снеком вприкуску стали заменять россиянам обед из трех блюд, утверждают аналитики из NPD Group. По их подсчетам, количество посещений пекарен и кофеен по итогам 10 месяцев прошлого года выросло на 7,2% в отличие от ресторанного рынка в целом, который вырос всего на 5%.