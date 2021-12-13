Зачем магазинам нужны собственные кофе-зоны

Зачем магазинам нужны собственные кофе-зоныЧашка кофе в среднем увеличивает сумму чека в магазине на 25-30%
В октябре 2018 г. клиенты сети магазинов натуральных молочных продуктов «Зорька и Милка» были удивлены: внутри заведений появились кофе-зоны, где можно было приобрести горячий напиток, приготовленный профессиональным баристой, навынос.
Предыдущий владелец продуктовой сети Юрий Аронов (в 2019 г. он продал свой бизнес Константину Пинигину), заметив рост спроса на свежесваренный кофе в стаканчиках, решил открыть собственные мини-кофейни под брендом Pick up Coffee внутри магазинов. Он рассудил, что с их помощью сможет увеличить средний чек заведений, число клиентов и повысить маржинальность: «Покупатель берет стаканчик кофе с собой, а вместе с ним перекус из нашей продукции».
В результате сегодня только одна кофе-зона приносит «Зорьке и Милке» дополнительные 300 000 руб. ежемесячной выручки. А средний чек точки с кофейней может доходить до 30%. «Зорька и Милка» не единственная и не первая продуктовая сеть, которая решила заработать на кофейном буме. Собственные кофе-зоны есть у «Азбуки вкуса», «Мясновъ» и «Вкусвилла». Как ритейлеры борются за потребителя с помощью кофе?
Выгодный продукт
Идея продажи кофе с перекусами в магазинах родилась лет 15 назад в США, когда на американских автозаправках, а потом и в розничных магазинах начали продавать недорогой кофе навынос, рассказывает Александр Шубин, управляющий директор международной консалтинговой компании МyRetailStrategy. Этот напиток выбрали не случайно: его любит молодежь и люди более старшего возраста, он помогает поддерживать работоспособность в течение дня и вызывает привыкание. Шубин ссылается на многочисленные исследования, показавшие, что, однажды начав пить регулярно кофе, клиент покупает его раз за разом и в 70% случаев совершает покупку в одном и том же месте, там, где кофе понравился ему с первого раза.
Только за последние пять лет, согласно данным Tebiz Group, рынок кофе вырос на 29%. Основным драйвером роста стали мода пить напиток в стаканчиках на ходу и активный рост количества торговых точек с кофе навынос. Например, по подсчетам «2ГИС», в 2018 г. в Москве была 1601 кофейня, а в 2020 г., несмотря на пандемию, – уже 2476 кофеен. Более того, сегодня кофе с молоком и снеком вприкуску стали заменять россиянам обед из трех блюд, утверждают аналитики из NPD Group. По их подсчетам, количество посещений пекарен и кофеен по итогам 10 месяцев прошлого года выросло на 7,2% в отличие от ресторанного рынка в целом, который вырос всего на 5%.