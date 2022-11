Программы для IT-специалистов в российских вузах не успевают за изменениями рынка

Лишь 15% выпускников вузов, которые обучались по IT-специальностям, «начинают свою карьеру сразу» после получения высшего образования, рассказала HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина на конференции по образованию и технологиям Yet Another Conference on Education. «Это происходит потому, что университетское образование не успевает за скоростью развития цифровых профессий и технологий», – полагает она.