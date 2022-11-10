Программы для IT-специалистов в российских вузах не успевают за изменениями рынка

Программы для IT-специалистов в российских вузах не успевают за изменениями рынкаБыстрее трудоустраиваются учащиеся частных курсов по программированию
Лишь 15% выпускников вузов, которые обучались по IT-специальностям, «начинают свою карьеру сразу» после получения высшего образования, рассказала HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина на конференции по образованию и технологиям Yet Another Conference on Education. «Это происходит потому, что университетское образование не успевает за скоростью развития цифровых профессий и технологий», – полагает она.
Представитель пресс-службы «Яндекса» уточнил, что данные о готовности выпускников IT-направлений к работе сразу после окончания вузов предоставлены Институтом развития интернета (ИРИ). «Ведомости» направили запрос в ИРИ с просьбой подтвердить этот тезис, но пока не получили ответа. Представитель «Яндекса» сообщил на основании исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), что к концу 2021 г. 78% выпускников онлайн-курсов по IT «Яндекс практикум» нашли работу, из них 92% – в течение полугода после их окончания.
Декан факультета компьютерных наук ВШЭ Иван Аржанцев, выступая на конференции, признал, что вузы «консервативны» и невозможно «каждый год менять программы»: «Мы живем немного медленнее, чем промышленность и индустрия». Но директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков отметил, что сами вузы могут оперативно предлагать инновационные программы в формате спецкурсов. При этом ректор Московского физико-технического института (МФТИ), экс-министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что сейчас для массовой работы в IT (программирование и кодирование) и вовсе не требуется высшего образования, «сейчас активно развивается среднее профессиональное». По его словам, для рутинной работы «не надо знать глубоко алгоритмы, но надо знать языки программирования».
А такие вузы, как МФТИ, «собирают сливки» среди выпускников школ (МФТИ, в частности, берет 1000 человек на 1-й курс бакалавриата) и готовят высококвалифицированных специалистов, которые отличаются «фундаментальной, беспрецедентно глубокой подготовкой в области математики, физики и компьютерных наук». «И чем выше уровень требований к людям, чем выше уровень задач, которые они решают, тем выше уровень образования, которое они должны получить», – отметил Ливанов. Он добавил, что студенты МФТИ уже с 1–2-го курса востребованы у работодателей. «Большая часть наших первокурсников – 75% – приезжает к нам из регионов, и стипендии, чтобы жить в Москве, им не хватает», – пояснил он. Поэтому университет и его партнеры предоставляют учащимся возможность работать без вреда для образовательного процесса. Например, с этого года работает Высшая школа программной инженерии «Яндекса» и МФТИ, студенты которой один день в неделю занимаются производственными задачами и зарабатывают, что не мешает образовательному процессу.