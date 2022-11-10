Программы для IT-специалистов в российских вузах не успевают за изменениями рынка

А такие вузы, как МФТИ, «собирают сливки» среди выпускников школ (МФТИ, в частности, берет 1000 человек на 1-й курс бакалавриата) и готовят высококвалифицированных специалистов, которые отличаются «фундаментальной, беспрецедентно глубокой подготовкой в области математики, физики и компьютерных наук». «И чем выше уровень требований к людям, чем выше уровень задач, которые они решают, тем выше уровень образования, которое они должны получить», – отметил Ливанов. Он добавил, что студенты МФТИ уже с 1–2-го курса востребованы у работодателей. «Большая часть наших первокурсников – 75% – приезжает к нам из регионов, и стипендии, чтобы жить в Москве, им не хватает», – пояснил он. Поэтому университет и его партнеры предоставляют учащимся возможность работать без вреда для образовательного процесса. Например, с этого года работает Высшая школа программной инженерии «Яндекса» и МФТИ, студенты которой один день в неделю занимаются производственными задачами и зарабатывают, что не мешает образовательному процессу.