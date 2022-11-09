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Студенты переходят на дружественные языки

Университеты фиксируют рост интереса к восточным языкам
Валерия Мишина
Изучение китайского, корейского и «других достаточно сложных в освоении языков» сегодня становится все более доступным / Юрий Смитюк / ТАСС

Минобрнауки по итогам приемной кампании 2022 г. выяснило, что спрос абитуриентов на изучение иностранных языков по сравнению с 2021 г. и 2020 г. не упал. Представитель ведомства не разглашает точные данные вплоть до каждого абитуриента, но указывает, что на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по «укрупненной группе специальностей», связанной с иностранными языками, в 2020 г. было зачислено более 30 000 человек, в 2021 г. – также более 30 000, а в 2022 г. эта тенденция сохраняется.

Опрошенные «Ведомостями» представители вузов отмечают, что сейчас наблюдается очевидный сдвиг в пользу выбора новых языков, на которые прежде акцент делался не так очевидно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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