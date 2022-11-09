Студенты переходят на дружественные языки

Минобрнауки по итогам приемной кампании 2022 г. выяснило, что спрос абитуриентов на изучение иностранных языков по сравнению с 2021 г. и 2020 г. не упал. Представитель ведомства не разглашает точные данные вплоть до каждого абитуриента, но указывает, что на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по «укрупненной группе специальностей», связанной с иностранными языками, в 2020 г. было зачислено более 30 000 человек, в 2021 г. – также более 30 000, а в 2022 г. эта тенденция сохраняется.