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Мобилизованные или заключившие контракт госслужащие получат бронь от увольнения

В случае истечения срока контракта во время службы в армии у них будет право на получение достойной должности
Павел Сутулин
Законопроектом предусмотрена дополнительная гарантия для тех, у кого в период приостановления службы истекает срок контракта / Максим Стулов / Ведомости

Госдума во втором чтении одобрила изменения в закон о системе государственной службы. Первоначально законопроект предполагал лишь небольшие поправки в пенсионное законодательство, и именно в таком виде он прошел первое чтение. Но ко второму чтению он был значительно переработан. В частности, закон предлагается дополнить правовыми основами приостановления госслужбы.

В законе, куда межфракционная группа депутатов предложила внести поправки, будут прописаны те же основания для приостановления службы (кроме военной), которые были в октябре включены в ТК в качестве оснований для приостановления трудовых договоров: призыв по мобилизации, заключение служащим контракта о военной службе либо о добровольном содействии ВС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных