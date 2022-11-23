Мобилизованные или заключившие контракт госслужащие получат бронь от увольнения

Мобилизованные или заключившие контракт госслужащие получат бронь от увольненияВ случае истечения срока контракта во время службы в армии у них будет право на получение достойной должности
Госдума во втором чтении одобрила изменения в закон о системе государственной службы. Первоначально законопроект предполагал лишь небольшие поправки в пенсионное законодательство, и именно в таком виде он прошел первое чтение. Но ко второму чтению он был значительно переработан. В частности, закон предлагается дополнить правовыми основами приостановления госслужбы.
В законе, куда межфракционная группа депутатов предложила внести поправки, будут прописаны те же основания для приостановления службы (кроме военной), которые были в октябре включены в ТК в качестве оснований для приостановления трудовых договоров: призыв по мобилизации, заключение служащим контракта о военной службе либо о добровольном содействии ВС.
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