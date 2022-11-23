Мобилизованные или заключившие контракт госслужащие получат бронь от увольнения

В законе, куда межфракционная группа депутатов предложила внести поправки, будут прописаны те же основания для приостановления службы (кроме военной), которые были в октябре включены в ТК в качестве оснований для приостановления трудовых договоров: призыв по мобилизации, заключение служащим контракта о военной службе либо о добровольном содействии ВС.