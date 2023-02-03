Учить госуправленцев будет чиновник из Нижегородской области

Руководитель «Сенежа» по статусу является заместителем гендиректора созданной по указу президента автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ), объясняет собеседник, знакомый с ее работой. Курирует РСВ внутриполитический блок Кремля, а кадры туда подбираются с «большой скамейки запасных», отмечает он. Сейчас образовательным процессом в «Сенеже» управляет проректор Мария Афонина. Она сама – выходец из «Росатома», которым в 2005–2016 гг. руководил Кириенко. Афонина работала в госкорпорации в 2010–2019 гг., а последние семь лет занимала руководящие посты в Корпоративной академии «Росатома».