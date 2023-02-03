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Учить госуправленцев будет чиновник из Нижегородской области

Вице-губернатор региона Андрей Бетин возглавит мастерскую управления «Сенеж»
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Вице-губернатор Бетин скоро займется подготовкой кадров для госуправления / Станислав Красильников / ТАСС

Ректором мастерской управления «Сенеж» планируется назначить вице-губернатора Нижегородской области Андрея Бетина. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Карьеру именно в этом регионе начинал кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Один из источников «Ведомостей» поясняет, что должность ректора «Сенежа» была вакантной и сейчас на нее рассматривается кандидатура Бетина. По словам второго собеседника, назначение состоится «в самое ближайшее время».

Руководитель «Сенежа» по статусу является заместителем гендиректора созданной по указу президента автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ), объясняет собеседник, знакомый с ее работой. Курирует РСВ внутриполитический блок Кремля, а кадры туда подбираются с «большой скамейки запасных», отмечает он. Сейчас образовательным процессом в «Сенеже» управляет проректор Мария Афонина. Она сама – выходец из «Росатома», которым в 2005–2016 гг. руководил Кириенко. Афонина работала в госкорпорации в 2010–2019 гг., а последние семь лет занимала руководящие посты в Корпоративной академии «Росатома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных