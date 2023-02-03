Учить госуправленцев будет чиновник из Нижегородской области

Учить госуправленцев будет чиновник из Нижегородской областиВице-губернатор региона Андрей Бетин возглавит мастерскую управления «Сенеж»
Ректором мастерской управления «Сенеж» планируется назначить вице-губернатора Нижегородской области Андрея Бетина. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). Карьеру именно в этом регионе начинал кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Один из источников «Ведомостей» поясняет, что должность ректора «Сенежа» была вакантной и сейчас на нее рассматривается кандидатура Бетина. По словам второго собеседника, назначение состоится «в самое ближайшее время».
Руководитель «Сенежа» по статусу является заместителем гендиректора созданной по указу президента автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ), объясняет собеседник, знакомый с ее работой. Курирует РСВ внутриполитический блок Кремля, а кадры туда подбираются с «большой скамейки запасных», отмечает он. Сейчас образовательным процессом в «Сенеже» управляет проректор Мария Афонина. Она сама – выходец из «Росатома», которым в 2005–2016 гг. руководил Кириенко. Афонина работала в госкорпорации в 2010–2019 гг., а последние семь лет занимала руководящие посты в Корпоративной академии «Росатома».