Единый портал для целевого набора в вузы появится в России в 2024 году

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что новая система будет связана также с платформой «Работа России» (общероссийской базой вакансий): «Если работодателям удобнее оставлять заявки на количество мест по целевому набору на «Работе России» и дальше удобнее подтверждать зачисление и подписывать договоры через эту платформу – это возможно». Говоря о сроках запуска платформы для использования, он указал, что необходим примерно год для того, чтобы все отработать и запустить. «Важно, есть ли у Минтруда ресурсы на текущий финансовый год для того, что провести доработки на своей стороне», – заключил он.