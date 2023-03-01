Единый портал для целевого набора в вузы появится в России в 2024 году

Единый портал для целевого набора в вузы появится в России в 2024 годуНа разработку и запуск новой системы на базе Госуслуг потребуется примерно год
Минобрнауки разработает единую площадку, где потенциальные работодатели смогут искать кандидатов на целевое обучение в вузах, заявил глава министерства Валерий Фальков на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме. По его словам, идея о создании единой площадки информирования граждан о возможности заключения договоров о целевом обучении принадлежит вице-спикеру нижней палаты Ирине Яровой. «Единая площадка будет способствовать более широкому информированию о наличии таких мест, у абитуриента появится возможность поступить на целевое обучение в другой регион», – отметил Фальков.
Он добавил, что Минобрнауки совместно с Минцифры уже работают над использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн» (функция на сайте Госуслуг, позволяющая подать документы на поступление) как инструмента, на базе которого будет запущена единая площадка. Для повышения эффективности целевого обучения министерство также рассматривает направление штрафа, уплачиваемого заказчиком целевого обучения, в случае неисполнения обязательств по трудоустройству в соответствующие субъекты, а также уменьшение размера указанного штрафа, приняв за расчет базовый норматив затрат на обучение.
Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что новая система будет связана также с платформой «Работа России» (общероссийской базой вакансий): «Если работодателям удобнее оставлять заявки на количество мест по целевому набору на «Работе России» и дальше удобнее подтверждать зачисление и подписывать договоры через эту платформу – это возможно». Говоря о сроках запуска платформы для использования, он указал, что необходим примерно год для того, чтобы все отработать и запустить. «Важно, есть ли у Минтруда ресурсы на текущий финансовый год для того, что провести доработки на своей стороне», – заключил он.
Яровая ранее отмечала, что новый механизм позволит сделать систему целевого набора в вузы, при котором за обучение студентов заранее платит будущий работодатель, прозрачнее и доступнее для абитуриентов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал «Ведомостям», что в настоящее время система целевого набора «абсолютно бесконтрольна»: эта система направлена на то, чтобы реализовывать недействующий закон. «Якобы студенты якобы подписывают с работодателями договоры, которые потом никак не исполняются», – считает он. При этом абитуриенты в принципе недостаточно информированы о возможности получения целевых мест. Чернышов рассказал, что сам был свидетелем того, как родители звонили ректорам крупных столичных вузов в поисках целевых мест из-за незнания, где еще можно найти об этом информацию.
По словам вице-спикера, министерство предложило здравую идею ярмарки вакансий и кадровой службы, которая будет ориентироваться на экономические потребности страны и регионов по отдельности. «Новая централизованная система не только повысит качество целевого приема, но и качество всех специалистов, которые выходят из-под крыла данного пути получения образования», – заключил он.
Информацию о целевых местах и потенциальных работодателях абитуриенты могут получить во время дня открытых дверей, где присутствуют представители партнеров вуза, рассказал «Ведомостям» советник при ректорате МФТИ Игорь Кузнецов. Вся информация также содержится на сайте приемной комиссии университета. «Целевой набор значительно расширяет возможности для поступления. Абитуриентам предоставляется возможность участвовать как в конкурсе в рамках целевой квоты, так и в общем конкурсе одновременно», – отмечает он. Абитуриентам стоит помнить, что целевое обучение также накладывает дополнительные обязательства, но проходной балл при этом ниже, а возможность поступить выше, добавил Кузнецов.
Информирование о возможности приема в рамках целевой квоты проходит в рамках профориентационных мероприятий, дней открытых дверей, встреч с родителями, пояснила начальник управления «Приемная комиссия» РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева. По ее словам, у университета также есть индустриальные партнеры, которые потенциально могут стать заказчиками целевого обучения, но им в большей степени интересны студенты, а не абитуриенты.
«Студента уже можно принять на работу в качестве стажера, обучать его особенностям профессии, обеспечить прохождение практики и заключить договор о целевом обучении с гарантией последующего трудоустройства», – отмечает она. Батуева напомнила, что поступление в рамках целевой квоты – это тоже конкурсное поступление. На эти места могут претендовать любые абитуриенты, имеющие договор о целевом обучении с заказчиком из числа министерств, ведомств, учреждений, компаний и организаций с государственным участием и имеющие баллы по каждому из предметов не ниже установленного вузом. Договоренности с потенциальным заказчиком здесь не являются приоритетными, заключила она.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Кинякина