Анонсированная президентом реформа образования: что изменится

Анонсированная президентом реформа образования: что изменитсяИзменения произойдут не в этом году
России необходимо вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, отечественному образованию нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». «Первое: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет», – пояснил глава государства. Путин также указал на то, что если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.
Аспирантуру глава государства предложил выделить в отдельный уровень профессионального образования, который будет готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. «Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании», – подчеркнул Путин. В заключение он пообещал, что дипломы о высшем образовании по действующим программам бакалавриата и магистратуры, которые уже получены выпускниками вузов, не будут подлежать пересмотру, а студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснил, что новая система не будет «возвратом к прошлому», а грядущие изменения в работе преподавателей и студентов будут минимальными. Россия не была участником Болонской системы, значит, и выход из нее для страны невозможен, вновь напомнил он. «Эта система, этот контур, он дает нам возможность подправить то, что не работает, внести необходимые корректировки и изменения», – подчеркнул министр после послания.
Университеты под контролем Минобрнауки разработают образовательные программы на разные сроки обучения и представят экспертному сообществу, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Только после этого их будут утверждать. «В ближайшее время университетами под контролем Минобрнауки России будут разработаны и представлены обществу соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4–6 лет», – цитирует пресс-служба Фалькова. Сейчас, напомнил он, поступить бесплатно в магистратуру могут выпускники бакалавриата, а выпускники специалитета – нет. В новой системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах, пообещал министр.
По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), в ряде университетов уже была реализована система, при которой специалистами могут стать люди, проучившиеся от четырех до шести лет, поэтому вузы готовы к грядущим изменениям. Дискуссия о переходе на «суверенные стандарты образования» с ориентиром на культурно-историческую систему ценностей была запущена полгода назад среди учебных заведений. Важным пунктом Чернышов считает выделение аспирантуры в отдельную ступень образования. «Я уверен, что весь спектр решений мы сможем принять до конца этого года и к началу следующего мы сможем уже получить первый набор людей, которые будут учиться по обозначенной президентом системе подготовки кадров», – сказал он.
Вариативность срока базовой подготовки от четырех до шести лет дает возможность выбора, но сказать, как это конкретно будет реализовано и в отношении каких профессий, пока сложно, рассуждает ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он предполагает, что нововведения могут быть отражены в распределении бюджетных мест на 2024/25 учебный год. «Вопрос изменения сроков важно проработать. Находясь в диалоге с IT-компаниями, мы видим, что они заинтересованы как раз в более быстрой подготовке кадров. Мы даже рассматриваем вариант реализовать программу «бакалавриат + магистратура» за пять лет вместо шести», – сообщил «Ведомостям» Васильев. Для университетов возможность выбирать продолжительность обучения по той или иной специальности правильная, потому что разные профессии требуют разного времени на подготовку, сообщил «Ведомостям» и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Что такое Болонская система
Под Болонской системой или процессом принято понимать решение создать европейское единое, унифицированное пространство высшего образования. Это решение было закреплено подписанием в 1999 г. соответствующей декларации 29 министрами образования в Болонье. В концепции лежит получение образования по схеме «3 + 2 + 2», где первая ступень предполагает трехлетний либо четырехлетний бакалавриат, следом идет двухлетняя магистратура, на третьей ступени – докторантура и написание диссертации, завершающее процесс получения узкой специальности. Россия подписала декларацию в 2003 г., но официальный переход на условную «Болонскую систему» (бакалавриат + магистратура) состоялся только в 2011 г. Но в России процесс нельзя считать полностью завершенным, так как во многих университетах остаются программы специалитета. Летом 2022 г. замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что представительство России и Республики Беларусь в структурах Болонского процесса было прекращено в одностороннем порядке по решению Болонской группы.
В программах Сеченовского университета глобальных изменений не произойдет, потому что все медицинские специальности по-прежнему преподаются на уровне специалитета, рассказал «Ведомостям» ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. «С нового учебного года по новой специальности «медицинский инженер» студенты будут учиться 5,5 года, по другим инженерным специальностям в нашем вузе студенты смогут обучаться в магистратуре с обновленными компетенциями», – сообщил он. Для исполнения предложений президента потребуется пересмотреть всю нормативно-правовую базу, включая перечни направлений подготовки специальностей, а также ФГОС, говорится в ответе ректора СПбГУ Николая Кропачева на запрос «Ведомостей». Он подчеркнул, что изменения произойдут точно не в этом году, так как предстоит большая подготовительная работа.
Программу бакалавриата возможно увеличить с четырех до пяти лет и в некоторых вузах такая практика применяется, но по действующим нормативам Минобрнауки может финансировать лишь четыре года, на пятый средства не выделяются, пояснил «Ведомостям» собеседник в одном из крупных российских вузов. «Гибкость в сроках обучения пойдет на пользу, в случае если за пятилетними и шестилетними программами последует соответствующее финансирование от Минобрнауки», – пояснил собеседник «Ведомостей».
Предложение про сроки обучения может подтолкнуть профильные вузы, педагогические или ориентированные на военно-промышленный комплекс быстрее перейти к специалитету, считает научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета Алексей Железнов. «Кардинальной перестройки действующей системы не произойдет, возможно, произойдет отказ от раздражающей формулировки «бакалавр» с сохранением самих программ. Радикального отказа от магистратуры также не стоит ожидать, так как эта ступень выгодна вузам, в том числе для привлечения иностранцев», – пояснил «Ведомостям» Железнов.
Формулировка про частичный возврат «к классической системе специалитетов» пока не совсем понятна, согласен директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Программы специалитета существовали в вузах и ранее, возможно, в будущем их станет больше. «Могут увеличиться программы специалитета по инженерно-научным направлениям. К социально-гуманитарным должны подойти гибко и в каком-то виде, но сохранить магистратуру, потому что смена направлений в этой сфере, особенно после бакалавриата, наиболее распространена», – поясняет Терентьев. Главные сложности, по мнению эксперта, могут возникнуть именно с международными обменами – базовой идеей Болонской системы. В настоящее время у государства есть идея сдержать отток кадров и изменение системы образования может отвечать этой задаче, заключил он.