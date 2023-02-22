Анонсированная президентом реформа образования: что изменится

Вариативность срока базовой подготовки от четырех до шести лет дает возможность выбора, но сказать, как это конкретно будет реализовано и в отношении каких профессий, пока сложно, рассуждает ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он предполагает, что нововведения могут быть отражены в распределении бюджетных мест на 2024/25 учебный год. «Вопрос изменения сроков важно проработать. Находясь в диалоге с IT-компаниями, мы видим, что они заинтересованы как раз в более быстрой подготовке кадров. Мы даже рассматриваем вариант реализовать программу «бакалавриат + магистратура» за пять лет вместо шести», – сообщил «Ведомостям» Васильев. Для университетов возможность выбирать продолжительность обучения по той или иной специальности правильная, потому что разные профессии требуют разного времени на подготовку, сообщил «Ведомостям» и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.