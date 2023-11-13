Заработки российских фрилансеров выросли

В последние годы число фрилансеров в России и их заработки постоянно растут. В пандемийном 2020 году, согласно тогдашнему исследованию PwC, в России насчитывалось около 14 млн вольнонаемных работников. В 2023 г., по данным сервиса Solar Staff, их число уже достигло 19 млн. При этом, как ранее сообщал «Ведомостям» представитель Solar Staff, за первое полугодие 2023 г. российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%, а по отношению к двум предыдущим кварталам – на 17%. Средний месячный доход внештатников, выводящих деньги на российские карты (89% от общего числа фрилансеров), составил, по данным Solar Staff, около 100 000 руб. в месяц, на иностранные – 319 000 руб.