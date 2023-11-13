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Заработки российских фрилансеров выросли

Они чаще отказываются от работы по найму в пользу внештатного труда
Мария Подцероб
Freepik

В последние годы число фрилансеров в России и их заработки постоянно растут. В пандемийном 2020 году, согласно тогдашнему исследованию PwC, в России насчитывалось около 14 млн вольнонаемных работников. В 2023 г., по данным сервиса Solar Staff, их число уже достигло 19 млн. При этом, как ранее сообщал «Ведомостям» представитель Solar Staff, за первое полугодие 2023 г. российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их доход вырос на 53%, а по отношению к двум предыдущим кварталам – на 17%. Средний месячный доход внештатников, выводящих деньги на российские карты (89% от общего числа фрилансеров), составил, по данным Solar Staff, около 100 000 руб. в месяц, на иностранные – 319 000 руб.

Сами фрилансеры тоже подтвердили рост своих доходов за последние два года. Опрос 3000 внештатников, проведенный Solar Staff в сентябре – октябре 2023 г. (всего было опрошено 3000 человек), выявил, что больше зарабатывать стали 50,5% дизайнеров, 41% преподавателей, 57% копирайтеров, 46% программистов. Одновременно с доходом у вольнонаемных работников выросла и нагрузка: 57% копирайтеров, 53% менеджеров, 51% маркетологов, 43% дизайнеров и 40,8% программистов сказали, что теперь работают больше, чем прежде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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