Россияне все меньше думают о карьере

Россияне все меньше думают о карьереМногие работники удовлетворяются малым и их это устраивает, отмечают эксперты
В условиях кадрового дефицита компании нередко боятся потерять сотрудников и не найти на их место новых. Многие понимают, что в этом случае не достигнут результатов, которых можно было бы достичь при полной укомплектованности штата. Страх потерять работников сегодня испытывает более половины работодателей, показал опрос 520 представителей компаний, проведенный недавно рекуртинговой компанией Get Experts (бывшая Hays). 57% опрошенных признались, что за последний год часть их сотрудников принимала решение сменить сферу деятельности или профессию. Работодатели были уверены, что это связано с профессиональным выгоранием (43%), нежеланием заниматься прежним делом (41%), отсутствием перспектив в текущей профессии (36%).
Авторы исследования заинтересовались, чем в нынешних условиях можно мотивировать работников остаться на своем месте. Они опросили 1485 человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты сильно поменялись. Раньше на первое место среди факторов нематериальной мотивации сотрудники ставили возможности профессионального развития и карьеры, многие мечтали о выполнении разноплановых и интересных задач. Теперь в приоритете условия труда: 59% респондентов сказали, что хотели бы работать из дома, 49% ценят гибкие графики, 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью. О возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, но только в 37% и 34% случаев соответственно.
Снижение в жизненных ценностях роли карьеры и рост внимания к качеству жизни, – общемировой тренд в развитых странах. И это особенно выражено у молодых сотрудников, которые более чувствительны к всем изменениям, полагает лидер практики «Социология бизнеса» компании «Экопси консалтинг» Андрей Онучев. Но есть и российская специфика, добавляет Виктория Петрова, в прошлом HR-директор компаний UC Rusal и «Базовый элемент», а ныне исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople». По ее мнению, многим было гораздо легче делать карьеру на растущем рынке прошлых лет, когда компании выходили на IPO, наращивали выручки и покоряли новые регионы.