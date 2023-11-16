Россияне все меньше думают о карьере

Авторы исследования заинтересовались, чем в нынешних условиях можно мотивировать работников остаться на своем месте. Они опросили 1485 человек и выяснили, что за последние пять лет приоритеты сильно поменялись. Раньше на первое место среди факторов нематериальной мотивации сотрудники ставили возможности профессионального развития и карьеры, многие мечтали о выполнении разноплановых и интересных задач. Теперь в приоритете условия труда: 59% респондентов сказали, что хотели бы работать из дома, 49% ценят гибкие графики, 41% хочет соблюдать баланс между работой и личной жизнью. О возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, но только в 37% и 34% случаев соответственно.