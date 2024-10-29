Более половины студентов планируют выбирать работу по размеру зарплаты

Более половины студентов планируют выбирать работу по размеру зарплатыНаличие белой зарплаты и статуса в наименьшей степени повлияет на их решение
Ключевой фактор при выборе места работы для российских студентов – размер зарплаты. На втором месте – возможности карьерного роста и повышения квалификации. Финансовая составляющая является определяющей для 57,3% опрошенных, а карьерные перспективы – для 47,8% студентов, участвовавших в исследовании Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».
Президентская академия провела опрос в мае – июне 2024 г., метод – онлайн-анкетирование. Респондентами стали 82 310 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 232 вузов в 74 регионах страны.
В пятерку самых популярных факторов при выборе работы для студентов также вошло наличие гибкого графика и возможности работать удаленно (37,7%), дружного коллектива (34,3%) и удобного рабочего места (33,7%). О том, что на работе необходимо получать белую зарплату в полном объеме, задумалось 22,9% студентов.
Реже всего респонденты думают, что на их решение будет влиять статус, который обеспечивает работа (13,3%). Еще 12,4% опрошенных затруднились ответить на вопрос о приоритетах. По мере взросления студенты все больше придают значение размеру зарплаты и наличию соцгарантий на будущей работе, отмечается в исследовании. Например, обучающиеся в вузе не старше 17 лет указывают на размер денежного вознаграждения в 43,2% случаев, в возрасте 18 лет – 55,3%, 21 года – 59,6%, следует из данных опроса. «Далее, по мере увеличения возраста респондентов, эта доля остается относительно стабильной», – сказано в исследовании.
В его результатах также уточняется, что опрошенные студентки чаще студентов-юношей обращают внимание, например, на величину зарплаты (60,7 и 52,1% соответственно) и режим труда (40,8% против 32,9%).
Наличие или отсутствие работы и подработки во время учебы в вузе не влияет на то, какие приоритеты расставляет студент при выборе будущей работы, отмечают авторы исследования. При этом уже трудоустроенные студенты более позитивно оценивают шанс попасть на работу по специальности, писали «Ведомости» со ссылкой на исследование ИОН РАНХиГС в 2024 г. 73,3% респондентов, которые уже работают по специальности, не ожидают проблем с трудоустройством (против 57,2% ответивших так из общего числа опрошенных), говорилось там.
На величину зарплаты при поиске работы после вуза чаще остальных обращают внимание студенты направлений, связанных с науками об обществе и человеке – будущие экономисты, политики, социологи и др. (61,5% опрошенных из этой группы). Меньше же всего о размере денежного вознаграждения задумываются будущие выпускники направлений по эксплуатации и инфраструктуре транспорта (40,2%), а также по искусству и культуре (50,9%). Для последних более важным фактором после материального стали возможности творческой самореализации и проявления инициативы. Доля студентов, обучающихся по этому направлению и выделивших эту позицию, в 2–4 раза выше, чем среди обучающихся по иным направлениям.
Материальный фактор является главным при выборе работы у студентов уже как минимум 25 лет, говорит соавтор исследования Президентской академии Андрей Покида. В советское же время было хорошим тоном считать, что человеку не нужна высокая зарплата, напомнил социолог Сергей Белановский.
Разница влияния размера зарплаты на выбор работы между студентками и студентами-юношами может быть связана с тем, что мужчины ставят приоритет профессионального роста выше величины денежного вознаграждения, предполагает социолог. Режим же удаленной работы менее эффективен для карьерного продвижения, поэтому студенты-юноши думают о таком факторе реже девушек, продолжает он.