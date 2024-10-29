Более половины студентов планируют выбирать работу по размеру зарплаты

На величину зарплаты при поиске работы после вуза чаще остальных обращают внимание студенты направлений, связанных с науками об обществе и человеке – будущие экономисты, политики, социологи и др. (61,5% опрошенных из этой группы). Меньше же всего о размере денежного вознаграждения задумываются будущие выпускники направлений по эксплуатации и инфраструктуре транспорта (40,2%), а также по искусству и культуре (50,9%). Для последних более важным фактором после материального стали возможности творческой самореализации и проявления инициативы. Доля студентов, обучающихся по этому направлению и выделивших эту позицию, в 2–4 раза выше, чем среди обучающихся по иным направлениям.