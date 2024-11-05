Российским компаниям не хватает около 600 000 инженеров

Российским компаниям не хватает около 600 000 инженеровНа рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме
Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 000 специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 г. выросли на 16–24%, отметила топ-менеджер.
В России не хватает инженеров практически всех специальностей, отметила в своем выступлении Хаба. На рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме, подчеркнула она. В частности, компаниям не хватает порядка 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов – это самые востребованные специальности, следует из презентации Хаба.