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Российским компаниям не хватает около 600 000 инженеров

На рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме
Кристина Холупова
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 000 специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 г. выросли на 16–24%, отметила топ-менеджер.

В России не хватает инженеров практически всех специальностей, отметила в своем выступлении Хаба. На рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме, подчеркнула она. В частности, компаниям не хватает порядка 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов – это самые востребованные специальности, следует из презентации Хаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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