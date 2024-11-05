Российским компаниям не хватает около 600 000 инженеров

Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 000 специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба. На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 г. выросли на 16–24%, отметила топ-менеджер.