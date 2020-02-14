Зачем нужен инвестиционный подход к карьере
Никто из собственников бизнеса сегодня не хочет брать на баланс забронзовевших людей, получающих неоправданно высокие вознаграждения, – это неликвидные активы, паразитирующие на уже созданной инфраструктуре. Сегодня собственники хотят инвестировать в людей таким образом, чтобы каждый сотрудник способствовал росту капитализации компании и приносил прибыль, а каждый нанятый руководитель был действительно знающим и дельным, а не создавал видимость деятельности, почивая на лаврах. Это заставляет собственника менять менеджмент и сотрудников, применяя к ним систему оценки финансовых рисков. Вот сотрудник имеет условную стоимость на рынке и должен предпринять определенные действия, чтобы эта стоимость удвоилась.
В США уже появился новый финансовый инструмент Income Share Agreement (ISA, соглашение о долевом отчислении доходов). Частный инвестор оплачивает обучение студента, а студент после завершения учебы отчисляет инвестору часть своих доходов в течение установленного договором срока. ISA можно рассматривать как альтернативу существующим займам на учебу. Но отличие от займов заключается в том, что получатель средств, обязавшийся выплачивать инвестору фиксированную долю доходов, в случае отсутствия таковых доходов формально не должен ничего выплачивать. ISA для будущих соискателей работы менее рискован в сравнении с займами и выгоднее для инвесторов. Они могут выиграть джек-пот, так как инвестируют, как правило, в молодые таланты, желающие пройти обучение в престижных вузах.
В России таких инструментов пока нет, но в США рынок ISA-услуг формируется стремительно. Более 70 учебных заведений США уже активно применяют финансирование обучения с использованием ISA. Интересен опыт Школы Лямбда (Lambda School), специализирующейся на дистанционном обучении программированию. Она практикует ISA-финансирование студентов, кроме того, значительные средства инвестированы в HR-услуги. Школа разработала программу партнерских отношений с работодателями, которая помогает выпускникам найти хорошо оплачиваемую работу после окончания школы.
Современный тренд перехода на ISA создает принципиально новые условия для рынка труда.
Устраняется множество препятствий для быстрого роста специалистов.
Появляется глобальная система персонифицированного мониторинга рынка труда.
Самое важное, что карьера специалиста перестает быть его собственной проблемой. Команда профессионалов из инвестиционных компаний, кадровых агентств, предприятий-работодателей, учебных заведений (в первую очередь, вузов) сообща будет работать над тем, чтобы специалист продвигался по службе, повышал квалификацию и зарабатывал как можно больше.
Какие преимущества дает инструмент ISA работодателю? Он может в прямом смысле инвестировать в своего сотрудника, выкупая часть существующего ISA-контракта или заключая новый. И если сотрудник, получив определенные знания и опыт, уйдет в другую компанию, он будет продолжать приносить доход предыдущему работодателю.
Звучит заманчиво? Да. Но надо иметь в виду, что, в отличие от кредита на обучение, воспользоваться ISA сможет не каждый будущий студент, а только тот, кто научится представлять свою карьеру как проект, который может заинтересовать потенциального инвестора.
Думать об этом стоит в самом начале образовательного пути: рано или поздно услуги, подобные ISA, появятся и в нашей стране.