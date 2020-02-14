В США уже появился новый финансовый инструмент Income Share Agreement (ISA, соглашение о долевом отчислении доходов). Частный инвестор оплачивает обучение студента, а студент после завершения учебы отчисляет инвестору часть своих доходов в течение установленного договором срока. ISA можно рассматривать как альтернативу существующим займам на учебу. Но отличие от займов заключается в том, что получатель средств, обязавшийся выплачивать инвестору фиксированную долю доходов, в случае отсутствия таковых доходов формально не должен ничего выплачивать. ISA для будущих соискателей работы менее рискован в сравнении с займами и выгоднее для инвесторов. Они могут выиграть джек-пот, так как инвестируют, как правило, в молодые таланты, желающие пройти обучение в престижных вузах.