Системная проблема современного карьериста – так называемая ловушка занятости. Мы бегаем по встречам, совещаниям, постоянно проверяем почту, пишем sms и сообщения в менеджерах. Возникает ощущение, что мы трудимся не покладая рук, но это только иллюзия. Мы не можем достичь долгосрочных целей – у нас нет на это времени. Концентрация на краткосрочных задачах не позволяет заняться стратегическим планированием, и мы продолжаем загружать себя такими же задачами. И попадаем в ловушку занятости. Пора перестать суетиться и подменять настоящий труд ненужной активностью, если мы хотим работать продуктивно и сделать хорошую карьеру.