Как изменились рецепты карьерного успеха
Рецепты карьерного успеха становятся все более парадоксальными. Марк Эффрон, автор книги «Восемь шагов к высоким результатам», пишет, что одно из крупнейших заблуждений нынешних управленцев – что карьера всецело зависит от личности. Гораздо чаще она результат благоприятного стечения обстоятельств. Единственное из личных качеств, которое в той или иной степени предопределяет успешное продвижение по службе, – это добросовестность. Не существует доказательств, что общительные, покладистые или открытые для получения нового опыта люди имеют больше шансов на успех. Поэтому не нужно угрызаться по поводу собственных несовершенств – в офисе нужно носить маску, подобно хорошим актерам, советует Эффрон.
Для продвижения по службе не нужно быть очень умным. Наоборот, это мешает. Умные пренебрегают общением (мол, высокий интеллект не нуждается в рекламе, все и так его оценят по достоинству), не склонны к командной работе, им быстро становится скучно, а решительным действиям они предпочитают размышления.
Но это еще не все. Лучшую карьеру делают асоциальные личности: нарциссы, психопаты, макиавеллисты. Нарциссы зарабатывают больше других, а макиавеллисты быстрее занимают руководящие должности. Психопаты оказываются на самом верху корпоративной иерархии. «Не все психопаты сидят в тюрьмах, некоторые из них заседают в советах директоров», – выразился Роберт Хейр в своей лекции, названной «Хищники среди нас». Спокойный, мягкий и бесхитростный человек вряд ли станет таким офисным монстром. Но, возможно, научится разбираться в начальниках.
Системная проблема современного карьериста – так называемая ловушка занятости. Мы бегаем по встречам, совещаниям, постоянно проверяем почту, пишем sms и сообщения в менеджерах. Возникает ощущение, что мы трудимся не покладая рук, но это только иллюзия. Мы не можем достичь долгосрочных целей – у нас нет на это времени. Концентрация на краткосрочных задачах не позволяет заняться стратегическим планированием, и мы продолжаем загружать себя такими же задачами. И попадаем в ловушку занятости. Пора перестать суетиться и подменять настоящий труд ненужной активностью, если мы хотим работать продуктивно и сделать хорошую карьеру.