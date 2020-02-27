Очередная встреча – перспективный IT-стартап. Его основатели задались целью создать глобальную цифровую компанию будущего. Но при ближайшем рассмотрении все оказалось гораздо прозаичнее: бизнес вряд ли выйдет за пределы Москвы, а развивать нужно не умные алгоритмы, а отдел продаж и задачи для Head of Growth будут привычно маркетинговыми. Все то же самое, что было у директора по маркетингу и раньше.