Зачем компаниям нужен Head of Growth
Мир профессий подвержен влиянию моды. Недавно компании искали директоров по цифровым технологиям, потом гонялись за директорами по трансформации. Нынешний хит сезона – директор по росту бизнеса (Head of Growth). И, как это бывает со всем новым, вокруг этой новой специальности царит неразбериха.
Один успешный директор по маркетингу долго и эффективно работал в крупной компании, хорошо зарабатывал, пока не уперся в потолок: он все знает и умеет, но развиваться дальше некуда. Директор стал присматривать новое место работы. При изучении рынка стало понятно, что смена места работы не поможет: задачи директора по маркетингу и уровень зарплат везде примерно одинаковые.
Но тут он узнает о вакансии мечты: крупная IT-компания ищет руководителя, ответственного за рост бизнеса, предлагает интересные задачи и внушительную зарплату. На собеседовании кандидат предлагает маркетинговые стратегии, подкрепляет их метриками, но бизнес ждет от него совершенно другого: плана, который обеспечит стремительный рост прибыли. Общего языка сторонам найти не удалось.
Директор по маркетингу огорчен, но не сломлен: он начинает целенаправленно искать вакансии Head of Growth. Их немного, но они есть, и поначалу кажется, будто он открыл дивный новый мир.
На следующее собеседование его пригласила технологическая компания, которая несколько лет назад была на вершине успеха, но потом что-то пошло не так. Фирма находилась в упадке и ждала, что новый специалист поможет ей возродиться. Директор по маркетингу отказался от роли супермена, призванного спасти то, что спасти невозможно.
Очередная встреча – перспективный IT-стартап. Его основатели задались целью создать глобальную цифровую компанию будущего. Но при ближайшем рассмотрении все оказалось гораздо прозаичнее: бизнес вряд ли выйдет за пределы Москвы, а развивать нужно не умные алгоритмы, а отдел продаж и задачи для Head of Growth будут привычно маркетинговыми. Все то же самое, что было у директора по маркетингу и раньше.
Третий потенциальный наниматель попросил сделать сложные тестовые задания. У кандидата закралось подозрение, что компания бесплатно искала свежие идеи под видом тестовых заданий.
На этом вакансии Head of Growth закончились. Сейчас директор по маркетингу учится на хороших курсах, и правильно делает: вероятнее всего, профессию Head of Growth скоро ждет настоящий бум.
Так чем должен заниматься Head of Growth? Речь идет не о новом наименовании старой доброй должности директора по развитию бизнеса: директор по развитию бизнеса отвечает за поиск новых направлений бизнеса, а Head of Growth – за увеличение доходов существующих направлений. Он объединяет разрозненные силы маркетологов, продуктовых разработчиков, аналитиков и менеджеров для конкретной задачи по привлечению клиентов и увеличению продаж продукта.
Топ-менеджеров, ответственных за рост текущего бизнеса, сейчас ищут два типа компаний: технологические стартапы и IT-компании, которые очень быстро растут либо, напротив, находятся в глубоком кризисе и ищут спасения.
Главная проблема заключается в том, что компания ждет волшебника, который обеспечит быстрый и взрывной рост прибыли. Это противоречивая и невыполнимая задача, потому что любой рост требует большой подготовительной работы.
Каков сейчас спрос на профессию Head of Growth в России? Число вакансий на рынке труда – около 20, и 80% – в IT, остальные – в промышленно-производственных компаниях. Все вакансии пока предусматривают работу в Москве. Предлагаемая зарплата – 300 000–500 000 руб. в месяц плюс премии по итогам выполнения KPI. Срок закрытия вакансии долгий – не меньше трех месяцев.
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