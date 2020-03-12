Почему не следует раскрывать зарплату на прошлом месте работы
Сейчас в 18 штатах США действует закон, запрещающий компаниям при найме задавать кандидатам вопрос про их текущую и прошлую зарплату. Работодателю запрещается не только задавать прямой вопрос кандидату, но и самому собирать такую информацию из других источников.
Насколько такой подход обоснован в принципе и готов ли его воспринять сегодняшний российский рынок труда?
Основной смысл запрета на вопросы об уровне дохода кандидата на текущем или прошлом месте работы в закреплении принципа равной платы за равную работу. Если два сотрудника выполняют в компании одинаковую работу одинакового качества, они должны получать за это одинаковую плату независимо от персональных особенностей и обстоятельств – таких, как пол, возраст, этническая принадлежность, семейная ситуация, место прошлой работы и предыдущий доход.
Зарплатная дискриминация на российском рынке труда сегодня колоссальная. В обзорах зарплат разница между нижней и верхней границей зарплатной вилки по одной и той же позиции может составлять от 1,5 до 3 раз, а иногда и выше.