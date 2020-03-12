Основной смысл запрета на вопросы об уровне дохода кандидата на текущем или прошлом месте работы в закреплении принципа равной платы за равную работу. Если два сотрудника выполняют в компании одинаковую работу одинакового качества, они должны получать за это одинаковую плату независимо от персональных особенностей и обстоятельств – таких, как пол, возраст, этническая принадлежность, семейная ситуация, место прошлой работы и предыдущий доход.