Но есть проблемы значительно серьезнее. Оказалось, что люди не умеют работать дистанционно, причем не умеют обе стороны. Руководители не умеют контролировать свои подразделения. В большинстве крупных компаний (если только это не IT) действует принцип руководства «вижу человека – значит, он работает, не вижу – значит, бездельничает». А теперь руководители никого не видят – и лишились привычных рычагов контроля, стимулирования и управления проектом. Ни проверить задание, ни наорать, ни посоветоваться. Ощущение, что процесс остановился, причем у обеих сторон – и у руководителя, и у подчиненного.