В последние дни компании, с которыми я работаю, разделились на две группы – те, кто и раньше практиковал удаленную работу, а их явно меньше 30% от общего числа, и те, для кого это первый опыт. Второй группе, очевидно, предстоит сделать немало новых выводов о реальной эффективности сотрудников. Грядет значительная ротация персонала по результатам более объективной оценки результатов работы. Меньше пыли в глаза, больше дела. В ближайший год заменено будет не меньше 10–20% сотрудников, а в некоторых организациях и больше. Для всех компаний быстрый переход на дистанционную работу стал отличной проверкой качества работы IT-директора. Уже сейчас понятно, что после завершения кризиса последует ротация многих руководителей служб информационных технологий.