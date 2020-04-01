Какие специальности станут более востребованными из-за дистанционной работы
В последние дни компании, с которыми я работаю, разделились на две группы – те, кто и раньше практиковал удаленную работу, а их явно меньше 30% от общего числа, и те, для кого это первый опыт. Второй группе, очевидно, предстоит сделать немало новых выводов о реальной эффективности сотрудников. Грядет значительная ротация персонала по результатам более объективной оценки результатов работы. Меньше пыли в глаза, больше дела. В ближайший год заменено будет не меньше 10–20% сотрудников, а в некоторых организациях и больше. Для всех компаний быстрый переход на дистанционную работу стал отличной проверкой качества работы IT-директора. Уже сейчас понятно, что после завершения кризиса последует ротация многих руководителей служб информационных технологий.
Прогнозы – дело неблагодарное, но есть наиболее вероятные варианты развития событий, исходя из нынешней ситуации.
Произойдет перевод сотрудников на полностью или частично дистанционный режим даже после снятия карантинных ограничений – тех, для кого удаленный формат оказался удобным и эффективным. Не секрет, что многие работодатели просто боялись попробовать удаленную работу. Они опасались, что лояльность сотрудников снизится, что они не смогут справиться с ответственностью за результаты (ведь начальства поблизости не будет) и что при удаленной работе будет невозможно защитить данные. Сейчас практически все предприятия вынуждены протестировать новый формат работы. И выясняется, что он не так уж и страшен.
Так как часть сотрудников так и останется работать на дому, пройдут сокращения в поддерживающих подразделениях, особенно в административных отделах. Меньше сотрудников в офисе – меньше нагрузка на администрацию. Носить бумажки из кабинета в кабинет не потребуется, а кофе менеджеры будут заваривать себе на собственной кухне.
Изменится и процесс подбора кадров. Я часто сталкивалась с тем, что компании-работодатели настаивали на очной встрече с кандидатами на руководящие должности. Интервью по skype многие не доверяли, им казалось, что так невозможно оценить кандидата на ответственную роль в компании. Теперь выбора нет – даже финальные интервью проходят дистанционною. А попробовав такую практику, многие оценят удобство и станут доверять и такой форме встреч. Это поможет сократить время принятия решений, так как удаленное интервью организовать проще с учетом загруженности топ-менеджеров, чем личную встречу.
С распространением удаленной работы уменьшится и зависимость соискателей от местоположения офиса. До сих пор кандидата, живущего в Ясеневе, практически невозможно было убедить принять предложение от компании с офисом в Химках, ведь ему пришлось бы тратить на дорогу каждый день по 3–4 часа. И больше шансов появится у региональных кандидатов, которые не готовы переезжать. Но это относится лишь к определенным профессиям и должностям. Директор из одного города не сможет из дома руководить предприятием в другом городе – по крайней мере, при текущем уровне развития технологий.
Кто будет востребован на рынке труда через год? Безусловно, директора по цифровой трансформации. Спрос на них растет уже последние несколько лет, но через полгода-год за лучшими кандидатами начнется настоящая охота во всех отраслях.
Всегда востребованы, а особенно в кризис, менеджеры по развитию бизнеса и продажам. Новый тренд – рост интереса к кандидатам, способным развивать бизнес дистанционно, а не только за деловым обедом в ресторане, на конференции и т. п.
Более 50% тренингов и образовательных программ для сотрудников уйдут в ближайший год в онлайн. Уже сейчас из-за отмены всех очных тренингов активно разрабатываются платформы и программы удаленного образования. Например, крупная логистическая компания ищет руководителя блока обучения с сильными компетенциями в цифровых технологиях.
Раньше сотрудники общались за обедом, за кофе, на общих мероприятиях, ходили на выставки, на совместные тренировки в спортзал или в бар после работы, а сохранять единый коллектив и лояльность сотрудников, сидящих по домам, нужно иначе. В ближайшее время будут появляться новые нестандартные подходы к организации взаимодействия между работниками, менеджерам по персоналу придется применять творческий подход. Уже сейчас появляется все больше каналов в Telegram и групп в WhatsApp, где собираются сотрудники и активно общаются. А в ближайшей перспективе отделам персонала придется как следует осваивать digital-инструменты.
Системы оплаты труда тоже не будут прежними, ведь очень многие предприятия и отрасли ожидают нелегкие времена. Большинство компаний будут пересматривать соотношение фиксированной и переменной частей не только у отделов продаж и отделов по работе с клиентами, но и у поддерживающих подразделений. Всем придется прикладывать больше усилий, чтобы заработать.