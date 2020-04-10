Как действовать на рынке труда во время эпидемииСитуация, когда почти весь рынок работает из дома, очень подходит для активного нетворкинга и развития персонального бренда
В предыдущей статье мы обсудили, какие шаги важно предпринять, чтобы избежать увольнения, а сейчас поговорим о программе активных действий на внешнем рынке труда и в области профессионального развития. Совет начать предпринимать активные действия на рынке может показаться странным для тех, кто сейчас продолжает работать. Во время кризиса на первый план обычно выходит консервативная стратегия: постараться сохранить работу, не совершать активных телодвижений и надеяться, что все обойдется. Зачем прикладывать усилия, если пока не увольняют? Но активизироваться на рынке труда нужно по трем основным причинам.
Пик кризиса еще не пройден, увольнения только начинаются. Если сравнить, что говорили компании о своих планах в отношении сотрудников и зарплат всего две недели назад, с тем, что они говорят сегодня, станет очевидно, что мы стремительно несемся в эпицентр кризиса. Если в какой-то момент вас отправят в неоплачиваемый отпуск или уволят, лучше встретить это событие, уже располагая альтернативами, пусть лишь предварительно проработанными. И так как решения об увольнениях в кризис часто принимаются быстро и неожиданно, иметь план «Б» важно уже сейчас. Чтобы не пришлось его судорожно придумывать, вдруг оставшись без работы и без денег.
Даже если в компании все относительно спокойно, нынешнее время – отличная возможность лучше подготовиться к ситуации на рынке труда после кризиса: расширить сеть контактов, приобрести новые знания и навыки и стать востребованным специалистом к тому времени, когда на рынке начнется восстановительный рост.
Положение вашего работодателя ухудшается. Если снижается спрос, падает выручка, компания замораживает проекты, активно сокращает издержки, отправляет сотрудников в отпуск на неопределенный срок, снижает или не платит зарплату – значит, до увольнений один шаг.
Вот пять направлений действий, которые рекомендуется предпринять уже сейчас.
Развивайте персональный бренд и сеть контактов. Ситуация, когда почти весь рынок работает из дома, очень подходит для активного нетворкинга, и люди потребляют в разы больше цифрового контента. Значит, сейчас самое время для статей и комментариев на актуальные темы, позиционирования себя как лидера мнений в вашей профессиональной области, создания собственного канала или группы и т. д. К тому же запертые дома и испытывающие потребность в человеческом общении люди становятся более открытыми и доступными – пора составить cписок и познакомиться со всеми интересными вам людьми на рынке. Тот факт, что мы все, от секретаря до гендиректора, перед лицом общей опасности оказались в единой цифровой среде, частично разрушает иерархические барьеры. Интернет-среда демократична – в ней все могут познакомиться со всеми.
Займитесь маркетингом своей карьеры. Проанализируйте свой послужной список до настоящего времени; подумайте, как его красиво упаковать, – и составьте впечатляющую историю про себя. Ее вы потом будете продавать рынку. Сделайте убедительное резюме, а также создайте или усовершенствуйте свои профили в соцсетях, чтобы они выглядели впечатляюще для потенциального работодателя.
Ищите новую работу. Ищите системно и раскиньте сеть максимально широко, не ограничиваясь той отраслью, в которой трудитесь сейчас. Не полагайтесь на стандартные методы вроде рассылки резюме в службы персонала всех компаний на рынке, публикации резюме на hh.ru, отклика на опубликованные вакансии или сотрудничества с хедхантерами. Поток кандидатов через эти каналы и в мирное время был колоссальным, а во время кризиса в них хлынет вся армия уволенных, создавая жесточайшую конкуренцию и многократно снижая ваши шансы. Ищите работу по-умному. Наблюдайте, что в каких компаниях и отраслях происходит и где открываются новые возможности. Используйте всю сеть контактов. Следите за полезными для карьеры мероприятиями на рынке. Составьте целевой список компаний, которые вам интересны и чье положение стабильно. Как только вы созреете, чтобы предложить им интересную идею, или у них появился проект, в котором вы можете быть полезны, – выходите на человека, который отвечает за соответствующий проект или направление в этой компании, и общайтесь.
Придумайте идею и запустите собственный проект. Еще в мирное время было полезно иметь хобби или проект помимо работы. Например, вы читали лекции, оказывали консультации или развивали собственный бизнес. А сейчас, в кризис, это может пригодиться. Если ничего такого у вас прежде не было, самое время оценить свои навыки и интересы и подумать, как вы можете их использовать, чтобы делать что-то полезное для бизнеса или других людей и получать дополнительный доход.
Займитесь собственным развитием. Кризис и удаленная работа – отличная возможность научиться тому, чему вам давно хотелось научиться, но на что никогда не хватало времени. Это может быть новая специальность, новые навыки, связанные с искусственным интеллектом, цифровым маркетингом, большими данными и проч. Сейчас появилось огромное количество онлайн-курсов, в том числе от ведущих университетов мира, многие бесплатны.
Кризис когда-то закончится – но при всей его разрушительности он дает огромные возможности для саморазвития. И от нас зависит, проведем ли мы время в состоянии апатии и депрессии, в безделье, за чтением новостей в интернете и постов в соцсетях, за компьютерными играми и просмотром сериалов. Или же выйдем из кризиса с новой специальностью, новыми навыками, расширенной сетью профессиональных контактов или новым проектом, намного более готовыми к новой реальности на рынке труда.