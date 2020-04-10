Ищите новую работу. Ищите системно и раскиньте сеть максимально широко, не ограничиваясь той отраслью, в которой трудитесь сейчас. Не полагайтесь на стандартные методы вроде рассылки резюме в службы персонала всех компаний на рынке, публикации резюме на hh.ru, отклика на опубликованные вакансии или сотрудничества с хедхантерами. Поток кандидатов через эти каналы и в мирное время был колоссальным, а во время кризиса в них хлынет вся армия уволенных, создавая жесточайшую конкуренцию и многократно снижая ваши шансы. Ищите работу по-умному. Наблюдайте, что в каких компаниях и отраслях происходит и где открываются новые возможности. Используйте всю сеть контактов. Следите за полезными для карьеры мероприятиями на рынке. Составьте целевой список компаний, которые вам интересны и чье положение стабильно. Как только вы созреете, чтобы предложить им интересную идею, или у них появился проект, в котором вы можете быть полезны, – выходите на человека, который отвечает за соответствующий проект или направление в этой компании, и общайтесь.