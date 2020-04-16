Как не прослыть бездельником, работая из домаИ доказать свою полезность начальству и коллегам
Сотрудники многих компаний сейчас оказались отрезаны от офисной среды и привычных коммуникаций. От перехода на дистанционную работу может страдать не только их психологическое состояние, но и карьерные перспективы. Даже если вы по-прежнему исправно выполняете свои функции, при дистанционной работе слишком легко пропасть из поля зрения своего руководителя — и со временем снискать репутацию ленивого, безынициативного работника. Как показать коллегам и руководству, что вы работаете так же эффективно, как и прежде, и делаете все возможное для компании?
Не выключайте камеру. Чем чаще руководитель будет видеть ваше лицо и слышать ваш голос, тем ему спокойнее. Поэтому когда сомневаетесь, отправить текстовое сообщение или позвонить, всегда звоните, а между аудио- и видеосвязью выбирайте видеозвонок. Иногда можно предложить и «радикальные» меры для поддержания себя и коллег в тонусе – видеозвонки по утрам. По тому, насколько опрятны ваша одежда и прическа, вы дадите руководителю понять, что готовы к работе, а с помощью мимики и интонаций продемонстрируете ментальную устойчивость и боевой настрой. Не стоит выключать камеру даже во время групповых конференц-коллов, когда велик соблазн отойти от монитора или что-нибудь съесть. Черный экран вместо лица сотрудника способен вызвать вопросы о его вовлеченности.
Наладьте персональную коммуникацию с руководителем. Конференц-звонки хороши для поддержания командного духа, но они не могут заменить беседу тет-а-тет. Договоритесь с руководителем о регулярных созвонах, в ходе которых вы сможете делиться новыми идеями, рассказывать о прогрессе в делах, обсуждать планы на следующую неделю. Уважайте время босса: не стоит досаждать ему долгими разговорами или отчетами о проделанной работе каждый день (только если он этого не просит), достаточно попросить выделить на личное общение хотя бы полчаса раз в неделю.
Приносите не вопросы, а предложения. В кризисное время руководство ждет от сотрудников новых идей и предложений, а не новых проблем. Это ваш шанс проявить свою самодисциплину и исполнительность. Старайтесь думать на шаг вперед и предлагать различные варианты решения той или иной задачи, с учетом имеющихся у компании ресурсов. Чем больше новых мыслей и конкретных сценариев от вас услышат, тем выше будет ваша ценность в глазах начальства.
Соблюдайте дедлайны. Перед руководителем сейчас наверняка стоит множество новых задач и проблем, у него может не найтись времени, чтобы проконтролировать, как вы справляетесь с заданиями. Будьте самостоятельны: внимательно отслеживайте график исполнения проектов и сдачи отчетов, пользуйтесь программами для управления заданиями. Если вы вынуждены нарушить сроки, обязательно предупредите об этом заранее и обоснуйте причину.
Постарайтесь наладить неформальное общение. Совместные кофе-брейки, завтраки с коллегами по Microsoft Teams, удаленные классы йоги, кино-клуб по воскресеньям — все это помогает поддерживать неформальные связи с коллегами и не так остро чувствовать изоляцию и одиночество. Предложите команде совместную активность помимо работы. А если на это не хватает времени, попробуйте заканчивать каждый конференц-звонок анекдотами, которые люди рассказывают поочередно, или знакомством с домашними питомцами коллег. Способность объединять людей — яркое качество лидера, и ваше руководство это оценит.
Вместе с боссом определите, чем заниматься сейчас важнее всего. Если вы считаете, что работаете как обычно и даже больше, но руководитель вас критикует из-за недоработок, попробуйте обсудить с ним ожидания от вашей деятельности и приоритеты. Возможно, вы работаете над задачей, которую руководитель не считает важной в данный момент. А если работы действительно стало меньше, выясните, могут ли ваши компетенции пригодиться в других направлениях — там, где сотрудники сейчас перегружены.
Снижайте уровень стресса у руководства. Дистанционная работа не может происходить без технических неполадок: прерывается звук, не открывается презентация, у кого-то во время группового звонка просыпается сосед с перфоратором. У многих руководителей это вызывает раздражение, они начинают сомневаться в компетентности своих сотрудников: если человек не может освоить кнопку «выключить звук», насколько хорошо он способен справиться с остальными задачами? Постарайтесь всегда иметь запасные варианты на случай технического форс-мажора. Подключайтесь через мобильный интернет, когда отключается Wi-Fi, попросите коллегу записать совещание на диктофон, если стало плохо слышно. А заодно возьмите за правило тщательнее следовать цифровому деловому этикету. Отвечайте на письма и сообщения в течение 15 мин, при этом отключайте уведомления из соцсетей и мессенджеров, не относящиеся к работе.
Эти рекомендации помогут вам оставаться на виду даже тогда, когда физически это сделать невозможно. Впрочем, стоит помнить, что главное, на что будет обращать внимание ваш руководитель — реальные результаты работы, а не старания, которые вы прилагаете. В удаленном режиме становится легче понять, кто из сотрудников занят делом, а кто лишь имитирует бурную деятельность. Поэтому приоритетом всегда должно оставаться своевременное и точное выполнение обязанностей.