Не выключайте камеру. Чем чаще руководитель будет видеть ваше лицо и слышать ваш голос, тем ему спокойнее. Поэтому когда сомневаетесь, отправить текстовое сообщение или позвонить, всегда звоните, а между аудио- и видеосвязью выбирайте видеозвонок. Иногда можно предложить и «радикальные» меры для поддержания себя и коллег в тонусе – видеозвонки по утрам. По тому, насколько опрятны ваша одежда и прическа, вы дадите руководителю понять, что готовы к работе, а с помощью мимики и интонаций продемонстрируете ментальную устойчивость и боевой настрой. Не стоит выключать камеру даже во время групповых конференц-коллов, когда велик соблазн отойти от монитора или что-нибудь съесть. Черный экран вместо лица сотрудника способен вызвать вопросы о его вовлеченности.